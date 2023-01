Heropening Piet Heintunnel laat op zich wachten: gemeente wacht nog op 'openstellingsvergunning'

De tunnel moest in juni 2021 sluiten voor werkzaamheden, omdat het niet aan de huidige veiligheidseisen voldeed. De renovatie zou eerst 15 maanden duren, maar dat werden er uiteindelijk 18. Eind december liet de projectmanager van de renovatie weten dat de tunnel veilig genoeg was om weer open te kunnen.

Maar die heropening laat dus nog even op zich wachten. Omdat de omgevingsdienst 'aanvullende informatie' van de gemeente nodig had, is de vergunning die daarvoor nodig is nog altijd niet verleend. Inmiddels is alle benodigde informatie aangeleverd, verzekert de woordvoerder.

De omgevingsdienst heeft aan de gemeente laten weten dat er volgende week een definitief besluit wordt genomen. "Bij een positief besluit van de Omgevingsdienst, kan de Piet Heintunnel eind volgende week opengesteld worden", aldus de woordvoerder.