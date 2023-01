Camping Molenwurf biedt bewoners afgebrande stolpboerderij in Wognum onderdak

De bewoners van de afgebrande stolpboerderij aan de Oosteinderweg in Wognum kunnen verblijven in een vakantiehuisje van Camping Molenwurf. "De woning ligt tegenover de camping en we hebben goed contact. Die mensen hebben toch een dak boven hun hoofd nodig", vertelt campingbeheerder Marcel Poelstra.

Brand stolpboerderij Oosteinderweg Wognum - NH Nieuws

De brand breekt rond kwart voor drie 's nachts uit. De directe buurman wordt wakker. "Toen ik naar buiten kijk, sloegen de vlammen al uit het dak", vertelt hij. Zorgen om zijn eigen woning had hij niet. "Ik had al snel door dat de wind gunstig stond richting de weg. Maar ik maakte me wel zorgen om het huis van de buren." Bus staat in de weg Het gezin: een echtpaar en hun twee kinderen weten veilig buiten te komen en moeten lijdzaam toezien hoe geprobeerd wordt de brand te blussen. Een bus voor de deur staat in de weg, terwijl de sleutel nog binnen in het brandende huis ligt. De brandweer slaat daarom het raam stuk en weet de bus te verzetten. Ook bij de tegenovergelegen Camping Molenwurf zijn ze geschrokken van de brand. "Het is echt snel gegaan. Dat het er zo uit zou zien had ik niet verwacht", vertelt beheerder Marcel Poelstra. Hij kent het gezin goed en heeft veelvuldig contact. "We helpen elkaar ook. En toen hij belde, vertelde de bewoner ook dat hij met z'n handen in het haar zat." De beheerder en ook de eigenaar van de camping bedenken zich geen moment en bieden hulp aan. Tekst gaat verder onder de foto

Campingbeheerder Marcel Poelstra bij de aangeboden chalet - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Chalet voor gedupeerd gezin "We hebben hier nog een lege chalet staan. Dus ik zei: 'als jullie een plek nodig hebben voor tijdelijke of langere opvang, dan kan dat'. Je hebt toch een dak boven je hoofd nodig." Na overleg met de verzekering heeft het gedupeerde gezin het aanbod aangenomen. De bewoners zelf zijn druk bezig met van alles te regelen. Maar hoe vers de brand ook nog is, ze zijn alweer bezig met de wederopbouw van de stolpboerderij, vertelt de campingbeheerder. "Hij is aannemer geweest en hij zei dat het zeker wel een jaar gaat duren. Hij wilde daarom een bouwkeet op zijn terrein zetten om daar in te verblijven." En ook daar kan en wil de campingbeheerder te hulp schieten. Toevallig moet onder meer een leeg chalet met drie slaapkamers van het park worden gehaald. Dus mag het gezin ook die gebruiken als tijdelijke opvang. "Maar dit moeten ze nog overleggen met de verzekering of dat kan." De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht.