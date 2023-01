'Rijk door krantenwijk', hoe Alkmaarse draaideurcrimineel Alexandro z'n leven omgooide

Hij zat acht keer in de gevangenis, had een handeltje in drugs, was 100 procent afgekeurd en ook nog eens verslaafd. Totdat de Alkmaarse Alexandro Reyes Rodriguez (34) na de zoveelste celstraf een krantenwijk nam in Bergen. Hij besloot iets van zijn leven te maken en met succes. Over die ervaringen schreef hij het boek 'Rijk door een krantenwijk'.

Het leven kan gek lopen en dat geldt zeker voor Alexandro. Als we door het winkelcentrum lopen, wijst hij naar de sigarenwinkel. "Hier pleegde ik op 7-jarige leeftijd mijn eerste winkeldiefstal. Ik vulde mijn zakken met repen maar werd in de kraag gevat. Hier in deze wijk is het allemaal begonnen."

"Ik durfde de eerste keer bijna niet naar binnen te lopen", vertelt Alexandro aan NH Nieuws. "Het was best spannend, je hebt hier toch een hoop ellende veroorzaak. En nu ligt dan ineens je boek in de winkel. Daar ben ik best wel trots op."

In winkelcentrum De Mare, de wijk waar Alexandro opgroeide, staat voor de ingang van de boekhandel een grote reclamezuil met daarop een reclameposter met het hoofd van Alexandro. Zijn boek ligt daar nu vooraan in de schappen.

"Mijn moeder was er kapot van vooral ook omdat ze wist hoeveel potentie ik had om iets moois te maken van mijn leven."

Het is uiteindelijk een oom van zijn vriendin die hem laat inzien dat hij zijn leven drastisch om moet gooien. "Hij zei iets heel bijzonder. Hij vertelde me dat mijn leven een resultaat is van een verkeerd zelfbeeld. Anderen zeiden dat ik niet goed genoeg was en niets zou bereiken en dan ga je dat op een gegeven moment geloven."

Veel hielp het niet want Alexandro ging van de ene naar de andere gevangenis. "Ik kreeg het stempel draaideurcrimineel opgeplakt. Mijn moeder was er kapot van, vooral ook omdat ze wist hoeveel potentie ik had om iets moois te maken van mijn leven. Aan de andere kant was het ook een bijzondere ervaring. Ik heb veel geleerd in de gevangenis en vooral veel mensenkennis opgedaan."

Omdat Alexandro een behoorlijk strafblad, geen diploma en veel schulden heeft en bovendien verslaafd is, neemt hij tegen beter weten in een baantje als krantenbezorger in Bergen. "Dat was vooral om mijn verslaving te bekostigen. In de tussentijd luisterde ik op internet naar de lezingen van dokter Myles Munroe die precies wist wie ik was."

Tot zijn verbazing maakt zijn dagelijkse route algauw iets in hem wakker. "Ik kreeg ook inspiratie en motivatie van al die mooie huizen in Bergen. Ik kwam echt tot inkeer. Ik realiseerde me dat je vanuit elke maatschappelijke positie tot verandering en succes kunt komen als je maar op de juiste manier weet te kijken."

Jeugdcriminaliteit

Van het geld van zijn krantenwijk volgde hij uiteindelijk een studie tot onderwijsassistent. Ook is hij veelgevraagd spreker, coach en ligt dus nu zijn boek Rijk door een krantenwijk in de winkel. Het eerste exemplaar werd woensdag door burgemeester Anja Schouten van Alkmaar in ontvangst genomen. Zij las het boek in een ruk uit.

"Voordat ik burgemeester was, was ik politiechef en was ik ook bezig met het maken van een data-analyse van jeugdcriminaliteit. Hoe zien de jongeren eruit waar wij ons zorgen over moeten maken? Alexandro voldeed aan alle kenmerken., Daarom zou elke politieman of hulpverlener dit boek moeten lezen. Je kijkt in het hoofd van deze jongeren."

Ouwe boef

Terug naar het Alkmaarse winkelcentrum De Mare. Eigenaar Peter Nieman van de sigarenwinkel waar Alexandro zijn criminele loopbaan begon, kent hem nog wel. "Ouwe boef", roep hij lachend. We gaan even naar binnen voor een praatje. "Ik ben heel blij dat zijn leven op de rit is gekomen. Ik heb hem destijds in de kraag gevat toen hij nog heel klein was. Ik vind het mooi dat zijn boek hier nu ligt. Hopelijk is hij een voorbeeld voor andere jongens."

En een voorbeeld hoopt Alexandro ook te zijn. Het boek heeft hij opgedragen aan jongeren die door de maatschappij, sociale organisaties en onderwijssystemen bestempeld worden als licht verstandelijk beperkt. En ook aan de jongens en meiden die diep in hun ziel voelen dat ze meer kunnen dan hun wordt verteld. "Ik hoop dat het boek hen mag inspireren om hun onmeetbaar grote potentieel aan te spreken."