Gedoe met ophalen kerstbomen leidt tot politieke vragen

De SP heeft woensdagavond raadsvragen gesteld over de kerstbomenpilot van de Gooise Grondstoffen- en Afvaldienst (GAD). De proef ging dit afgelopen weekend op verschillende plekken in 't Gooi van start. Uit een rondgang van NH Nieuws door de regio bleek eerder deze week dat de inzameling op sommige plekken nog niet vlekkeloos verliep.

Afgelopen weekend begon de pilot van de Gooise afvaldienst. Waar je voorheen je kerstboom op diverse plekken in de regio aan de straat kon zetten, zijn dit jaar verschillende lokale clubs en verenigingen verantwoordelijk. Die kozen in de meeste gevallen voor een inzamelpunt waar bewoners hun boom naartoe moesten brengen. In Hilversum betrof dit voornamelijk de zuidelijke- en westelijke delen van de mediastad.

De dienst en de verengingen staken de koppen bij elkaar en besloten te kijken naar een alternatief, met deze pilot als resultaat. Per opgehaalde kerstboom ontvangt de club 50 cent. Clubs en verenigingen die de inzameling van papier moeilijk kunnen missen kregen voorrang om mee te doen. Wat op de achtergrond ook meespeelt is dat de kerstboominzameling van de GAD vorig jaar niet al te soepel verliep .

Waar normaal gesproken clubs en verenigingen karton en papier konden ophalen om de clubkas bij te vullen, is in 2021 besloten dat de GAD (Grondstoffen- en afvalstoffendienst) het zelf gaat doen . Dit vanwege bezuinigingen bij de dienst. Hierdoor zaten veel clubs financieel met hun handen in het haar.

De SP vraagt zich daarom ook af of de gemeente op de hoogte was van deze pilot en of er naar de bewoners en verenigingen duidelijk gecommuniceerd is. Wel laat de partij weten dat ze het erg sympathiek van de GAD vinden om op een actieve manier naar alternatieve inkomstenbronnen te zoeken voor clubs.

De verantwoordelijk wethouder Bart Heller liet tijdens de commissie weten dat de gemeente op de hoogte was van de pilot. Gezamenlijk met andere gemeenten is er zelf aangedrongen bij de GAD voor het vinden van alternatieven na het wegvallen van oud-papier als inkomstenbron voor clubs. "We wisten dat dit zou gebeuren." Ook alle verenigingen die inkomsten haalden uit oud-papier zijn volgens de wethouder actief benaderd.

Bewoners pilotgebieden

Ook laat Heller weten dat er vanuit de GAD de pilot 'buitengewoon intensief heeft gecommuniceerd naar de bewoners op allerlei manieren.' De GAD zelf liet dit eerder ook weten na vragen van NH Nieuws. De wethouder is zelf ook inwoners van zo'n pilotgebied en laat echter wel weten dat er niet 'pro-actief is gecommuniceerd' dat de oude manier van kerstbomen inzamelen voor de bewoner niet meer mogelijk was. "Dat nemen we zeker mee in de evaluatie." Dat gaat naar verwachting in februari plaatsvinden.

Vragensteller Paul Vonk van de SP had na afloop van de antwoorden van de wethouder nog een aanvullende vraag over de ingewikkelde uitleg van de pilot op de site van de GAD waardoor inwoners niet goed wisten waar ze aan toe waren. "Ik zou het bijna aan mijn leerlingen willen meegeven voor een les begrijpend lezen", zo laat de leerkracht weten. "Deze inwoner moest op de site uitzoeken wat het precies betekende en daar is deze inwoner best lang mee bezig geweest", reageert de wethouder, refererend naar zichzelf.

Ook raadslid Roderik van Grieken herkent zich hierin. De D66'er woont ook in een pilotgebied. "Ik onderschrijf volledig wat de heer Vonk zegt. Ik heb zelfs met buurtbewoners erover gesproken wat te doen. Uiteindelijk hebben we goed gegokt", zo voegt hij eraan toe.