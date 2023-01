Scheiden is lijden in Velsen: verwarring en zwerfvuil door nieuw recycle-systeem

Er is grote verwarring over het nieuwe systeem van afval scheiden met pasjes in Velsen. Veel mensen denken dat ze met ingang van dít jaar al betalen voor elke zak die ze in de ondergrondse container gooien. Dat is een misverstand. 2023 is een overgangsjaar. Pas in 2024 gaan de nieuwe tarieven in.

Omdat mensen denken dat ze nu al moeten betalen voor elke zak die ze weggooien, zetten ze vuiliniszakken náást de bakken. Het gevolg: een rommelig straatbeeld waar de meeuwen het voor het zeggen hebben. De bron van de verwarring is een brief van de gemeente Velsen van 6 december 2022. Zelfs Johan Zwakman van het wijkplatform IJmuiden-Noord, gepokt en gemazeld als het gaat om ambteleijke brieven, wist niet wat werd bedoeld toen de brief bij hem op de mat viel. "En ik ben zeker niet de enige. Wie ik het ook vraag in mijn omgeving; de mensen snappen er niks van." Tekst gaat door onder de reportage vanuit IJmuiden.

Nieuw recycle-systeem - NH Nieuws

Wat Zwakman betreft mogen er geen misverstanden bestaan over de goede bedoelingen die de gemeente Velsen heeft met het nieuwe systeem van afval scheiden. Dat moet leiden tot kostenbesparing en een beter milieu. Alleen, had de gemeente dat niet wat beter kunnen communiceren? Als hij nu zijn dagelijkse rondje loopt door de wijk, ziet hij op een aantal plekken in de wijk een berg afval naast de containers liggen. "Gelukkig verdwijnen die zakken ook weer vrij snel, want de gemeente maakt er werk van de boel op te ruimen. Maar daarmee geven ze eigenlijk ook aan dat ze deze problemen hebben zien aankomen."

Het nieuwe afvalsysteem: zó zit het In het nieuwe systeem betalen Velsenaren aan het begin van het jaar, zoals altijd, een bedrag voor afvalstoffenheffing. Dat wordt in 2024 (dit jaar dus nog niet) waarschijnlijk 340 euro (dit bedrag is onder voorbehoud en wordt in november vastgesteld). Het bedrag is kleiner dan in 2022: 35 euro minder voor mensen die alleen wonen en 67 euro minder voor meerpersoonshuishoudens, Maar er komt in 2024 wel een variabel deel bij. Per weggegooide zak in de ondergrondse container, of per geleegde kliko betaal je een bedrag, afhankelijk van de grootte van de vuilniszak of de kliko. Dat wordt bijgehouden met een chip. Die zit óf in de kliko, óf in de pas om de container mee te openen. Op de site van de gemeente kan je berekenen hoeveel geld je daarmee per jaar kwijt zal zijn. In 2023 betaalt iedereen nog een hoger vast bedrag en nog geen variabel bedrag, maar houdt de chip wel alle stortingen bij. Zo schat de gemeente in hoeveel belasting zij vanaf 2024 per persoon gaan rekenen. Thomas Jak

Zwakman pakt de brief van 6 december er nog maar eens bij. "Ik lees toch echt dat we in 2024 gaan betalen voor alles wat we in 2023 hebben aangeboden. Dát staat er. Ik begrijp u dat iets anders zit, maar snap je de verwarring? Veel mensen zijn helemaal niet gewend brieven te krijgen van de gemeente. Die denken nu al: ik neem geen risico en zet mijn zak náást de bak. Als je het positief wil zien, kun je zeggen dat de gemeente dít jaar al de gevolgen kan zien van het nieuwe systeem. Zó gaat het er dus uitzien in IJmuiden als het nieuwe systeem ingaat. Nu hebben ze mooi de tijd daarop te anticiperen."

"We zijn nog niet klaar met uitleggen" In een reactie zegt de gemeente Velsen zich te hebben ingespannen de inwoners van Velsen zo goed mogelijk op de hoogte te brengen. Dat er desondanks vragen zijn, noemt een woordvoerder 'logisch' gezien de complexiteit van het onderwerp. Herkennen jullie de verwarring die is ontstaan door de brief? "Deze brief is naar ruim 30.000 huishoudens verstuurd. In de verschillende brieven (met o.a. folders als bijlage) en een speciale infographic die inwoners bij de laatste brief hebben ontvangen, is op een zo eenvoudig mogelijke manier uitgelegd wat het recycle-tarief inhoudt en hoe het werkt. Daarnaast geven we uitleg via filmpjes, berichten op social media, de website, folders en afvalcoaches die in Velsen rondlopen. Dit blijven we ook de komende periode doen. Dat er bij een complex onderwerp als het recycle-tarief inwoners zijn die vragen hebben, is niet meer dan logisch. Gemeente, HVC en afvalcoaches staan klaar om deze vragen te beantwoorden." Gaan jullie actie ondernemen om de verwarring weg te nemen? "We zijn nog niet klaar met uitleggen. In januari lopen de afvalcoaches van HVC nog rond in Velsen. Zij gaan in gesprek met inwoners en beantwoorden hun vragen. Daarnaast kunnen inwoners op de website van gemeente Velsen informatie vinden over het recycle-tarief. Ook krijgen alle inwoners in juni een brief waarin staat hoeveel restafval ze op dat moment hebben aangeboden en wat dit betekent voor hun variabele deel van het recycle-tarief. Overigens kunnen inwoners dit ook altijd inzien als ze de HVC-app downloaden en een account aanmaken. Daarnaast kunnen inwoners contact opnemen met ons Klant Contact Centrum als zij vragen hebben over het recycle-tarief. Tot slot blijven we de inwoners de komende periode informeren over het recycle-tarief én over afval scheiden, zowel in tekst als met beeld en filmpjes. Eventuele verwarring en weerstand bij inwoners willen we hiermee wegnemen." Is de brief vóór versturen beoordeeld door het lezerspanel "Voor al onze brieven geldt dat we in zo duidelijk en eenvoudig mogelijke taal uitleggen wat het recycle-tarief inhoudt. Deze brief is niet beoordeeld door het lezerspanel omdat het niet paste in de planning van de zes bijeenkomsten die het lezerspanel heeft per jaar, en de focus van het lezerspanel nu ligt op brieven die in het kader van de Wmo en participatie worden verstuurd door de gemeente. Uiteraard is deze brief wel door meerdere mensen beoordeeld; onder meer door een tekstschrijver die is gespecialiseerd in brieven op B-1 schrijfniveau en diverse medewerkers/inwoners die niet zijn ingevoerd in het recycle-tarief." Zijn bij jullie klachten binnengekomen? "Met de infographic die bij de laatste brief zat, hebben we aanvullend op de brief in zowel tekst als beeld uitleg gegeven over het recycle-tarief. We krijgen diverse reacties; er zijn inwoners die de brief en de infographic duidelijk vinden en er zijn inwoners die nog vragen hebben. Daarom blijven we de komende periode op verschillende manieren (tekst, beeld, filmpjes) en via verschillende kanalen onze inwoners informeren over het recycle-tarief en afval scheiden."