Gezondere woningmarkt en lagere huizenprijzen: dit betekenen de woningmarktcijfers voor Noord-Holland

Voor het tweede kwartaal op rij zijn de huizenprijzen gedaald. Makelaarsvereniging NVM ziet de eerste daling op jaarbasis in negen jaar tijd en spreekt van een 'omslagpunt'. In de regio's IJmond, Groot-Amsterdam en Haarlem daalden de prijzen het hardst, zo een 9 procent lager dan een jaar eerder.

NH Nieuws

De NVM meldt dat de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning de laatste drie maanden van 2022 op 407.000 euro lag, zo een 20.000 euro lager dan een kwartaal eerder. Volgens woordvoerder Marc van Lee loopt de schaarste op de woningmarkt van vorig jaar wat terug en koersen we weer op een wat 'gezondere woningmarkt'. Hij geeft hiervoor de stijging van de energieprijzen, de hoge inflatie en gestegen hypotheekrente als verklaring. "Deze combinatie van factoren maakt dat woningkopers wat minder snel én hoog bieden dan voorheen. Op deze manier komen vraag en aanbod iets dichter bij elkaar." Regio's Amsterdam, IJmond en Haarlem De meeste gemeenten in Noord-Holland komen overeen met de landelijke gemiddelde daling. Behalve de regio's Groot-Amsterdam, IJmond en Haarlem, daar is de stijging het sterkst met zo een 9%. Makelaar in de regio Amstelland Chris van Zantwijk bevestigt dit beeld. Volgens hem worden de steden zelf iets minder hoog gewaardeerd, maar de buitengebieden des te meer. Chris ziet het zelf als een bijeffect van corona: "Mensen kiezen bewust voor meer (buiten)ruimte. Zo heeft thuiswerken een grote vlucht genomen. De dalingen in de steden zijn voor een groot gedeelte vanwege die reden verklaarbaar." Ruimer woningaanbod In de regio 't Gooi lijkt de verhitte huizenmarkt ook wat af te koelen. Door de ruimte op de woningmarkt vorig kwartaal steeg het woningaanbod met 14%. Zo kostte een huis in Hilversum in de laatste maanden van 2022 gemiddeld 490.000 euro, een daling van 3% ten opzichte van 2021 waar kopers een bedrag van 495.000 euro voor huis betaalden. Ook in de rest van de provincie nemen de huizenprijzen af. Zie onderstaand kaartje voor de exacte informatie per regio.

Starters Het nieuws dat de gemiddelde verkoopprijzen van woningen dalen zal voor starters nog niet veel zoden aan de dijk zetten. Marc van Lee: "Als starter is de gemiddelde woningprijs van 407.000 euro alsnog enorm veel geld. Zij zullen nog steeds veel geld moeten verdienen om voor een dergelijke woning in aanmerking te komen." Hoewel de stijgende hypotheekrente zorgt voor lagere woningprijzen, maakt de stijging het voor starters juist lastiger om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Ook makelaar Chris van Zantwijk ziet in zijn regio Amstelland nog geen licht aan het einde van de tunnel voor starters: "Voor de starter is er niks te vieren. De gemiddelde woningprijs daling staat niet in verhouding tot de stijging van de hypotheekrente."