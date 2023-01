Loopverslaafde Lex (75) liep al 700 marathons, maar wil nog meer voor zijn doel

Lex de Boer is de man van de duizelingwekkende cijfers. De 75-jarige hardloopfanaat uit Avenhorn behaalde op Eerste Kerstdag het krankzinnige aantal van 700 gelopen marathons. Het is onderdeel van zijn ultieme doel. "Ik denk wel dat het een verslaving is."

Op 25 december werd er in Almere door een hardloopvriend een privémarathon georganiseerd, speciaal om aan het unieke aantal te komen. "Om officieel mee te tellen moet een marathon vooraf worden aangekondigd en er moeten minimaal drie mensen aan meedoen. We waren met z'n drieën, dus hij telt."

700 marathons. Waar menig hardloophobbyist toeleeft naar één keer in het leven de ruim 42 kilometer te lopen, voelt het voor Lex inmiddels als een vertrouwd trainingsrondje. In zijn hoogtijdagen liep hij er 60 in één jaar. "Ik kom na een kilometer of acht goed in mijn ritme en dat kan ik lang volhouden. Mijn lichaam is er inmiddels aan gewend. Ik heb na afloop nooit lang last van spierpijn of wat dan ook."

Helemaal toevallig was het niet dat deze bijzondere marathon op deze datum werd gehouden. "Ik wil op iedere datum van het jaar een marathon hebben gelopen. Ik ben aardig op weg, want ik mis nog 17 data. Daar zitten onder meer Tweede Kerstdag en 1 januari tussen. En enkele dagen in juni, want dan is mijn vrouw jarig en hebben we vaak andere feestjes. Maar 25 december kan ik mooi afstrepen."

Lex twijfelt of hij zijn bijzondere project kan voltooien. "Ik ben nu 75 jaar en mocht ik het willen halen, dan moet ik minimaal 80 worden. En gezond blijven. Maar ik ga het proberen. Soms heb ik niet eens door dat ik al 75 ben. Qua lopen merk ik dat ik wat langzamer word. Eerst denk je: 'de volgende keer zal ik wel weer wat harder gaan'. Maar dat gebeurt niet. Het zal de ouderdom zijn. Maar erg is dat niet. Ik ben blij dat ik nog lekker in beweging kan blijven."

