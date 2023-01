Paardenpension woest na afsluiten water door unieke vondst hennepplantage in Hem

Woest is ze. Na een unieke hennepvondst van 1.446 planten in een kelder in Hem zit paardenpension Country Lake Stables in Hem zonder water. De watermeter, die in het pand stond waar de 1.446 planten zijn ontdekt, is afgesloten en weggehaald door drinkwaterbedrijf PWN. 15 paarden zijn nu de dupe. Eigenaresse Irma van der Elst: "We kunnen niet zonder water."

Verschillende telefoontjes naar drinkwaterbedrijf PWN hebben nog niet tot een oplossing geleid. "Dieren kunnen niet voor zichzelf zorgen, maar ze hebben wel veel water nodig. Er is één paard zwanger en als die uitdroogt, kan het het veulen afstoten. Andere paarden moeten regelmatig gewassen worden. We kunnen niet zonder."

Aan de andere kant van het pand was gistermiddag een inval. De politie vond ruim 1.400 hennepplanten. Als gevolg hiervan sloot PWN woensdagavond de waterleiding af en werd de watermeter weggehaald. "Maar ze hebben de verkeerde leiding afgesloten, namelijk die van ons. Die staat altijd al in dat pand. We konden hem ooit laten verplaatsen, maar dat kostte toen 1.200 euro. Dat vonden we wat overdreven. We nemen één keer per jaar de stand op bij de buurman en dat gaat altijd prima. Door een stomme fout van PWN zitten wij nu zonder water."

Glibberend gaat Irma van der Elst nog maar eens naar de steil aflopende walkant. Met een emmer aan een touw wordt water geschept, dat in teilen wordt gegoten en vervolgens aan de paarden wordt gegeven. Een hopeloze situatie voor het pension dat zo'n 15 paarden herbergt. "Paarden drinken veel water, wel 40 of 50 liter per dag. En ze moeten ook gewassen worden. Sommigen iedere dag. Dit is een drama."

Drinkwaterbedrijf PWN laat aan NH Nieuws weten de ontstane situatie te betreuren. "We zijn er mee bezig. We gaan zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing. Het staat hoog op onze agenda. Er gaan vandaag nog monteurs die kant op om te kijken hoe ze het gaan oplossen. Het is voor zowel de paarden als de eigenaren een zeer vervelende en nare situatie", aldus een woordvoerder. "Er is van de hoofdleiding illegaal water afgetapt voor de hennepkwekerij. Het is dan ook een standaard procedure om de leiding af te sluiten."

Het was een bijzondere ontdekking, woensdagmiddag bij een schuur aan de Hemmerbuurt. Vanwege de omvang, maar ook vanwege de plek waar de plantage zich bevond: in een kelder. In eerste instantie was deze onvindbaar voor de politie, die was getipt over een mogelijke plantage.

Wat volgde, zou in een film niet misstaan. Na lang speuren werd via een beweegbaar keukenblok toch de ingang van de kelder gevonden. De oogst loog er niet om: er werden 1.446 hennepplanten gevonden. “De moeite die de verdachten hebben genomen om de kwekerij te verbergen was bijzonder. Wij kunnen ons niet herinneren dat we in West-Friesland eerder zo’n kwekerij hebben gevonden", zegt teamchef Rob Janssen van de politie Hoorn.

De politie heeft een 54-jarige man uit Amstelveen en een 59-jarige man uit Middenbeemster aangehouden. Hun betrokkenheid wordt nader onderzocht.