Droom komt uit voor 100-jarige Weert Metselaar: nog één keer naar de Afsluitdijk

"Ik vind dit erg leuk om te zien", zegt Weert Metselaar. Maar de oud-werknemer heeft ook zijn kritiek, met name over de keuze om een nieuw fietspad aan te leggen aan de andere kant van de dijk. "Je hebt geen feeling meer met het verkeer", stelt hij. "Je ziet niks meer, alleen nog maar zee."

En daarom is meneer Metselaar erg blij als hij te horen krijgt dat hij welkom is en zelfs een kijkje achter de schermen mag nemen. Samen met zoon Dirk Jan heeft hij de bouwplaats bij de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand mogen zien, en alvast het nieuwe fietspad bekeken. Dat ligt nu verscholen aan de andere kant van de dijk, waardoor fietsers zicht hebben op de Waddenzee.

Weert Metselaar werkte voor Rijkswaterstaat maar liefst 32 jaar als hoofd technische dienst bij de Afsluitdijk. Hij hield zich bezig met verschillende werkzaamheden langs de hele dijk en deed dat met veel plezier. Inmiddels is Metselaar al flink wat jaartjes met pensioen, maar de Afsluitdijk blijft een plekje in zijn hart hebben.

Verder is meneer Metselaar aardig te spreken over de werkzaamheden en luistert hij aandachtig wat de werknemers van Rijkswaterstaat hem allemaal vertellen over de nieuwe manier van het verstevigen van de dijk. Al moet hij nog even wennen alle regeltjes die er zijn verbonden aan het bezoek, zoals een oranjekleurig vest, helm en schoenen met stalen neuzen. "Dat hadden wij vroeger allemaal niet", lacht Metselaar.

Na een stuk over het nieuwe fietspad te hebben gereden, is het weer tijd voor meneer Metselaar om via de normale route van de Afsluitdijk weer huiswaarts te keren, terug naar Wieringen.