Kroese kiest voor gezin en stopt per direct als wethouder Purmerend

Thijs Kroese heeft besloten niet terug te keren als wethouder bij de gemeente Purmerend. Kroese was al een tijdje afwezig omdat hij overspannen was. Hij zegt herstelt te zijn, maar dat hij zich niet 100 procent kan inzetten omdat hij dan thuis teveel mist.

Kroese heeft gisteren de gemeenteraad geïnformeerd over zijn aanstaande vertrek. Hij schrijft: "De afgelopen periode ben ik afwezig geweest in verband met overspannenheid. Deze tijd heb ik gebruikt om te herstellen. Dat is gelukt: ik zit weer vol energie. En toch keer ik niet terug als wethouder."

"Mijn passie voor de stad en het werk dat we voor onze inwoners doen is zo groot, dat ik mij daarvoor altijd meer dan 100 procent zal willen inzetten. Dit is werk dat ik vol overgave wil doen, of helemaal niet. Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat er voor mij geen andere manier is. Daarbij komt dat ik de afgelopen periode extra heb gemerkt dat de werkdruk ervoor heeft gezorgd dat ik de laatste jaren thuis - met twee jonge kinderen van 10 en 8 jaar - veel heb gemist. De combinatie van die factoren maakt dat ik dat in deze fase van mijn leven niet meer wil."

Wethouder Saaf

Natalie Saaf vervangt Kroese sinds eind oktober als tijdelijk wethouder en blijft dit tot medio februari doen. De PvdA zal binnenkort een opvolger voordragen om Thijs Kroese definitief op te volgen. Kroese zal tijdens de raadsvergadering op 26 januari 2023 afscheid nemen van de gemeenteraad