Brand in auto en taxi voor flat Uithoorn lijkt gerichte actie, bevestigt politie

Een auto en een taxi zijn vannacht uitgebrand op een parkeerterrein voor de Coudenhoveflat in Uithoorn. De auto's staan op dezelfde naam geregistreerd, en stonden bovendien zo ver van elkaar geparkeerd dat de politie uitgaat van brandstichting.

De brandden woedden rond 1.30 uur. Al snel na de eerste melding werd duidelijk dat er meerdere auto's in brand stonden, waarop de brandweer extra mensen en materieel naar de flat stuurde. Metershoge vlammen De uitgebrande taxi stond pal naast de flat geparkeerd, maar de vlammen hebben geen grip gekregen op het gebouw. De brand sloeg ook niet over op andere auto's. Op beelden is te zien hoe vlammen metershoog uit de andere geparkeerde auto - een Toyota Auris - sloegen. Die auto stond in het midden van het terrein geparkeerd, op enkele tientallen meters van de taxi.

Bij beide auto's lijkt de brand aan de voorkant begonnen. Om de personenauto te kunnen blussen, moest de brandweer een ruit inslaan. Beide auto's zijn total loss.

"Twee auto's tegelijk, dat kan geen toeval zijn" Getuige autobranden

Een omstander liet vannacht al weten te vermoeden dat de branden zijn aangestoken. "Twee auto's tegelijk, dat kan geen toeval zijn." Volgens de man, die anoniem wil blijven en niet op camera wil reageren, is het 'de laatste tijd vaker onrustig in de wijk'. De politie bevestigt vanochtend dat twee auto's zijn uitgebrand. Een woordvoerder vertelt dat er vannacht al wel iemand is opgepakt, maar dat die persoon later weer is vrijgelaten en geen verdachte meer is. De auto's zijn inmiddels weggetakeld, maar het onderzoek gaat verder. De politie zoekt één of meerdere daders. Getuigen wordt gevraagd zich te melden. Eerdere branden in de wijk De Coudenhoveflat - behalve de naam van de flat ook de straatnaam - ligt in Zijdelwaard, een wijk die al langer gebukt gaat onder jeugdoverlast. Zo ging er tijdens de afgelopen jaarwisseling een orthopedagogisch centrum in vlammen op, en brandde tijdens de jaarwisseling 2021/2022 voormalig buurtcentrum 't Buurtnest grotendeels uit. Lees verder onder lees ook

Inmiddels is het pand opgeknapt. Eind vorig jaar maakte de gemeente Uithoorn bekend dat er asielzoekers worden gehuisvest. Eerder deze week gingen omwonenden met de gemeente in gesprek over die aanstaande asielopvang.