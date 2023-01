Brand verwoest deel stolpboerderij in Wognum

Vannacht is er een brand uitgebroken in een stolpboerderij aan de Oosteinderweg in Wognum.

Rond 2.45 uur brak er brand uit in het dak van de boerderij, laat de brandweer via Facebook weten. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De bewoners zijn in veiligheid gebracht en opgevangen door buren.

Volgens de brandweer was de brand rond 05.00 uur onder controle. De brandweer is op dit moment nog bezig met nablussen. Later vandaag wordt bekeken hoe groot de schade precies is.