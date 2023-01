Allerlaatste kerstboomverbranding afgelast vanwege weer: "Niet meer van deze tijd"

De allerlaatste kerstboomverbranding in de gemeente Heemstede is niet doorgegaan. Veel teleurgestelde kinderen leverden alsnog hun kerstbomen in, om zo aan een lootje te komen en misschien een prijs te winnen. "Zelf vind ik de kerstverbranding ook altijd een van de leukste evenementen van het jaar. Ik mag namelijk het vuur aansteken", baalt burgemeester Nienhuis.

Kerstbomenverbranding - NH Nieuws

Hoewel Nienhuis ook zelf altijd veel plezier beleeft aan de kerstboomverbranding, koos ze er vanwege de veiligheid toch voor het evenement af te blazen. "De voorspelde wind, was de boosdoener. Omdat er naast de plek van het vuur een stuk bos ligt, hebben we dit besluit genomen", legt Nienhuis uit. "Ik snap dat iedereen teleurgesteld is omdat dit de laatste keer zou zijn." De kerstbomen konden alsnog worden ingeleverd. Per kerstboom kregen de kinderen twintig cent en een lootje. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Bij de trekking van de prijzen, in het gemeentehuis, was het dan ook erg druk. Iedereen lijkt zich, ondanks de teleurstelling, bij het besluit neer te leggen.

Een aantal kinderen deed wel erg haar best. Maarliefst 127 kerstbomen verzamelde deze jongens. - Maurice blaauw

"Ik vind het wel jammer, het grote vuur was altijd erg leuk", vertelt Bo. Een ouder sluit zich daarbij aan. "Ik associeer het met warme chocomel en gezelligheid en vindt het erg jammer dat het niet doorgaat."

"Het grote vuur was altijd erg leuk" Bo