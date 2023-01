Hoofd recherche: "Geweld richt zich nu tegen burgers en overheid, dat is een kantelpunt"

Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche, noemt de nieuwe generatie cirminelen 'gewelddadiger dan vroeger'. "Er is altijd geweld tussen criminelen geweest, maar wat je nu ziet is dat het geweld zich ook gewoon naar de buitenwereld richt. Naar burgers en naar overheid."

Kraag uit zijn zorgen in de podcast Scherpschutters . "De voorbeelden zijn er. Dat is iets dat zorgwekkend is. Daar zit je op een kantelpunt en daar hebben we ook de streep getrokken, alles wat daar gebeurt daar moeten we gewoon hard op ingrijpen. Want als dat het nieuwe normaal wordt, het geweld tegen overheid, tegen burgers, dan praat je over andere grootheden. Dus ik vind het ook wel een spannende tijd."

Kraag, die ongeveer 1100 rechercheurs aanstuurt, zegt dat de georganiseerde criminaliteit in Nederland internationaal opereert. "Al die groepen zijn internationaal. Ze zitten over de hele wereld. Dus als je je als opsporingsdienst richt op Nederland dan weet je al, dat is kansloos. Twee is dat er enorm veel geld is. Bakken met geld worden er verdiend." Ook zegt hij dat criminelen veel corrupte contacten hebben en daarvan afhankelijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om douaniers of agenten.

Rechercheurs van de Landelijke Recherche werken vanwege de internationale groepen daarom vaak in andere landen. "Het is bijna koehandel. Wat kan ik voor jou betekenen, zodat jij dat voor mij kunt betekenen? En die relatie probeer je op te bouwen met de preferente partners, de spelers waar je wat aan hebt."

Air Miles

Kraag noemt bijvoorbeeld de FBI en de DEA (Drug Enforcement Administration ). "De grote jongens, maar zeker ook in landen waar het moeilijk is. Als je het hebt over landen in Zuid-Amerika. En dat kost heel veel tijd. Dat kost heel veel investeren. Dus als je het hebt over de landelijke recherche. Onze rechercheurs hebben heel veel Air Miles. Die vliegen de hele wereld over."

De hele podcast is hier te zien: