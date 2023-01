Welke rol spelen deze 'nieuwe kopstukken' in de onderwereld?

Samen met de inmiddels aangehouden Amsterdamse crimineel Mounir K. zouden El Kandoussi en Kajdouh duizenden kilo's aan drugs het land in hebben gesmokkeld. En dat is niet het enige. El Kandoussi werd onlangs veroordeeld tot 12 jaar cel omdat hij de opdracht gaf voor een schietpartij in Utrecht, waarbij een gewonde viel.

"We hebben het over twee mannen die ook verdacht worden van vele ernstige geweldsincidenten, waaronder ontvoeringen en beschietingen", aldus Stor. "Dat zegt volgens mij al genoeg. Onze oproep is dan ook om niet zelf op deze mannen af te stappen als je ze herkent."

Lang in Amsterdam gewoond

De kans dát je een van de twee hier tegen het lijf loopt, lijkt niet heel groot. De meest recente verblijfplaats van El Kandoussi is Marokko, het is aannemelijk dat hij daar nog steeds is. De politie houdt er rekening mee dat Kajdouh zich schuilhoudt in Marokko of Dubai.

"Maar de oproep om informatie te delen is ook echt zeker voor Amsterdammers", zegt Stor. "Want een van de twee verdachten (Kajdouh, red.) heeft lange tijd in Amsterdam gewoond. Het zou dus goed kunnen dat er mensen zijn die meer informatie over hem hebben." Of de twee zich ook in Amsterdam schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten wil Stor in het belang van het onderzoek niet zeggen.