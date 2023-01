Haarlem nl 'Kwetsbaarste plek' van het Nederlandse internet slecht beveiligd

Ergens in Zandvoort komen drie datakabels, of internetkabels aan wal. Die kabels lopen over de zeebodem helemaal vanuit Amerika - via Groot-Brittannië - naar de Noord-Hollandse kustplaats. De plek waar de kabels naar boven komen hoort geheim te zijn, maar na een beetje rondvragen stond journalist en podcastmaker Robin de Wever binnen no time voor de deur. Sterker nog: hij had zo naar binnen kunnen lopen.

Tussen Amerika en Europa lopen - voor zover wij weten - zo'n negentien datakabels open en bloot over de zeebodem. Het is de internetlijn tussen beide continenten. Zonder die zeekabels geen internet. Hoewel geen geheim volgens Robin de Wever - de kabels staan zelfs ingetekend op zeekaarten zodat schippers weten waar ze hun anker vooral niet moeten uitgooien - was de interesse van de journalist en podcastmaker gewekt. "Ik vond dat zo'n interessant gegeven dat ik dacht 'ik ga er even induiken'. En wat ik vond, daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Want die kabels liggen gewoon open en bloot op de zeebodem." Robin besloot er een podcast over te maken: 'Het gevaar op de zeebodem'. Daarin spreekt hij met zowel beveiligingsexperts als mensen uit de 'kabelscene'.

Robin de Wever

Van de negentien kabels tussen Amerika en Europa zijn er acht essentieel. De kabels zijn - zoals Robin beschrijft in zijn podcast - ongeveer zo dik als een wc-rol. Als die acht kabels allemaal worden gesaboteerd valt het internet tussen Europa en Amerika weg. En zo vertellen experts aan Robin: 'Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dan raakt de maatschappij ontwricht op een schaal die we waarschijnlijk nog nooit hebben gezien'. 'Rusland is met gekke dingen bezig' "Het idee was altijd dat het internet van iedereen is, en dat dus niemand belang heeft om dat kapot te maken," zegt Robin, "Maar tijden veranderen en de experts die ik nu spreek zeggen dat Rusland met zulke gekke dingen bezig is. Rusland heeft al een - zo is de beschuldiging -gaspijpleiding opgeblazen bij Denemarken. Volgen nu die internetkabels?" De zeekabels op de bodem zijn dus kwetsbaar. Iedereen kan opzoeken waar ze ongeveer liggen. Een paar keer op de verkeerde plek het anker uitgooien en ze kunnen al stuk. Maar hoe zit dat eigenlijk met de plekken waar deze kabels aan wal komen, wilde Robin weten. Zijn die een beetje beveiligd? Het internet vanuit Amerika landt in Nederland op vijf plekken: het Zeeuwse Domburg en de Noord-Hollandse kustplaatsen Zandvoort, Beverwijk, IJmuiden en Callantsoog.

"Ik had zo naar binnen kunnen lopen" Robin de Wever - journalist/podcastmaker

"Die kabels komen aan bij huisjes aan de kust. Daar worden ze aangesloten op het net. Ik ben op zoek gegaan naar zo'n huisje. Ik ben gaan rondvragen binnen die kabelbusiness. Een hoop deuren bleven dicht. Maar op gegeven moment was er iemand die zei: 'je moet eens in Zandvoort gaan kijken'. Deze bron uit de 'kabelscene' komt uit het buitenland en wil anoniem blijven. Hij gaf Robin de locatie met het dringende verzoek deze niet prijs te geven, "Om mensen niet op ideeën te brengen." Ik ben daar gaan kijken. Ik kon er zo heen lopen en toen ik daar kwam stond de deur open. Ik had zo naar binnen kunnen lopen als ik dat had gewild."

Zandvoort

Als Robin aan komt wandelen zijn er net twee elektriciens stroomkabels aan het vervangen. Specialisten uit Groot-Brittannië, die bevestigen dat het inderdaad de plek is waar de datakabels in Zandvoort naar boven komen. Op de vraag van Robin of hij naar binnen mag zeggen ze haast excuserend dat hij dat maar niet moet doen omdat er camera's hangen. "Er staat geen hek omheen, er staat geen betonnen muur omheen. Ik zag daar één camera hangen maar dat was het ook wel zo'n beetje. Wat me verontrust is dat ik er met een beetje rondvragen achter kan komen waar zo'n locatie zit. Dan kunnen mensen die kwaad willen daar met een beetje rondvragen ook achter komen."

'Huisje' In zijn podcast noemt Robin het 'huisje' - in werkelijkheid is het net wat meer dan een huisje, het is een vrij aanwezig gebouw in Zandvoort - de kwetsbaarste plek van het Nederlandse internet. Maar als het door een of andere gek opgeblazen zou worden ligt niet meteen het hele land plat. "Dan hebben we die andere 'huisjes' nog. Dan wordt het wat langzamer maar dat overleven we wel." Vooral risico voor bedrijven Wel is Robin verteld dat veel bedrijven (lees multinationals) bandbreedte hebben gehuurd op de kabels die naar Zandvoort lopen. "Om een gegarandeerde verbinding te hebben met Engeland en Amerika. Als dat 'huisje' iets wordt aangedaan zijn die verbindingen gewoon weg. Dus er hangen misschien wel honderden miljoenen euro's aan dat ene huisje. Waar ik dus zo naar toe loop, waar ik zo bij kan komen." Op de vraag wie er verantwoordelijk is voor de bescherming en veiligheid van de locaties waar het internet ons land inkomt: "Het is een geprivatiseerde business, dat zijn kabelbedrijven. Bedrijven die kabels naar de overkant van de oceaan brengen en ook speciale bedrijven die die huisjes maken. Bedrijven die wij niet kennen. Britse bedrijven."