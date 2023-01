Overval op woning Roemer Visscherstraat in Haarlem, twee bewoners gewond

Een woning aan de Haarlemse Roemer Visscherstraat is woensdagavond overvallen. Er waren op dat moment twee mensen in de woning aanwezig.

Er is onder andere een politiehelikopter ingezet in de zoektocht naar de dader. De recherche doet verder onderzoek naar de overval.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam er om 18:15 uur een melding binnen. Twee bewoners van het huis zijn gewond geraakt, een van hen heeft verwondingen aan het hoofd. De politie is op zoek naar een man van tussen de 20 en 25 jaar.

