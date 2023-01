Fabian (10) levert 30 kerstbomen in: 'Ik heb er niet altijd zin, maar vandaag wel'

Zo'n dertig kerstbomen stapelde Fabian (10) de afgelopen dagen op in zijn Velsen-Noordse achtertuin. Niet als versiering, maar om vandaag te cashen. Hard werk, maar dat is het waard: voor elke ingeleverde boom kregen kinderen in de gemeente Velsen vandaag vijftig cent én een lot met kans op nog veel meer.

Thomas Jak / NH Nieuws

En dus komen de kinderen uit alle hoeken en gaten naar het Stratingplantsoen, waar de inzamelplek is. Eén uit de Bornstraat, met twee helpende ouders in zijn kielzog; twee vanaf de Wijkerstraatweg, erop rekenend dat een lesauto wel even voor ze aan de kant gaat. En vanuit de Wardenaarstraat: Fabian en zijn vader, met vijf bomen tegelijk, vastgebonden op hun twee karretjes. Na drie keer 600 meter pendelen tussen huis en inzamelpunt, beginnen de wangen lekker rood te kleuren bij Fabian. In de achtertuin had hij al geteld: met ongeveer 14 weggebrachte kerstbomen zit de helft van het werk er op. Fabian schat in: "Nog drie of vier keer moeten we wel heen en weer." Tekst gaat door onder de foto's.

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

Kerstbomeninzameling Velsen-Noord Thomas Jak / NH Nieuws

De mannen van de gemeente zijn gul voor de hardwerkende kinderen. Daan krijgt zelfs de vaste beloning van vijftig cent en een lot voor een kerstboompje dat hij op de palm van zijn hand kan zetten (zie fotoreeks hierboven). "Vooruit! Voor deze keer dan." Hij rommelt in zijn zak: "9 euro heb ik nu, dus dat zijn...", het blijft even stil. "18 bomen. Nu ben ik klaar." Maar elk lootje kan hem nóg eens 10 euro opleveren of zelfs 500 euro voor een leuk uitje met de klas, wat vindt hij daarvan? "Ja, ook wel leuk. Maar ik wil een computerspelletje kopen." De ingezamelde bomen uit de hele gemeente Velsen gaan later door de versnipperaar, een traditionele kerstbomenverbranding zit er om milieuredenen niet meer in. "Maar daar is nu wel genoeg over gezegd", vindt de gemeenteman op het Stratingplantsoen. "Hoewel: gisteravond hebben ze hier in de straat een paar bomen opgestapeld en in de fik gezet, weet ik toevallig." Hij haalt zijn schouders op. "Ach, moet kunnen."