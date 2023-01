Noord-Holland nl Last van een winterdipje? Hoogleraar Erik Scherder geeft tips: "Zoek de natuur op!"

De dagen zijn nog altijd kort en de koude wind waait guur. Geen wonder dat je last kunt hebben van een winterdipje. Om je humeur wat op te beuren is het vooral belangrijk om te blijven bewegen, stelt Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. "Ga wandelen, sporten, fietsen, ga naar buiten. Zorg er dus voor dat je de gebieden in je brein activeert die bijdragen aan een goed humeur."

"Een winterdip betekent dat je je wat somberder voelt dan normaal", vertelt Scherder. "Een van de redenen daarvoor is dat je door slecht weer minder buiten komt en minder daglicht ziet." Om een goed humeur te krijgen of te houden, is het in contact komen met daglicht cruciaal.

Lekker uit bed "Daglicht is enorm belangrijk om bepaalde gebieden in het brein te activeren, onder andere je biologische klok", aldus de hoogleraar. "Die zorgt er onder meer voor dat je door het licht lekker uit bed gaat. En die zorgt ook voor je stemming. Als er veel licht binnenkomt, zorgt dat mede voor een goed humeur." Blijf bewegen Daarnaast is het heel belangrijk om te blijven bewegen, stelt Scherder. Als het winter is of herfst en je beweegt minder omdat je minder buiten komt, worden de gebieden in je hersenen die zorgen voor een goed humeur minder actief, vertelt de hoogleraar. "Als die gebieden actiever worden, zorgt dat ervoor dat je humeur beter wordt. Ga wandelen, sporten, fietsen, ga naar buiten." Ook als je geen tijd hebt om te wandelen in je werkpauze, onderbreek dan tijdens kantooruren het zitten zo veel mogelijk. Ga heel frequent staan en als je toch moet bellen, doe dat dan lopend."

Scherder raadt in het bijzonder aan om te wandelen in de natuur. "Wandelen is sowieso goed. Maar als je in een stad geen natuur om je heen hebt, wandel dan vooral in de stad. Zoek in het weekend de natuur op", is zijn advies. "Daar loopt het pad niet recht en waait er wind." En dat zijn ook weer prikkels die er volgens Scherder voor zorgen voor je brein extra wordt geactiveerd.