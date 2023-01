Purmerend neemt maatregelen asielopvangtent vanwege harde wind

De gemeente Purmerend is in opperste paraatheid vanwege de weersvoorspelling van woensdagavond en donderdagochtend. Volgens de weersverwachting is er kans op windstoten van zo'n 75 tot 100 kilometer per uur, maar de opvangtent voor asielzoekers kan dat helemaal niet aan. "We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen en blijven in overleg met de veiligheidsregio."