Politie zoekt dashcambeelden van dodelijk ongeluk op de N9

De politie is op zoek naar dashcambeelden van een dodelijk verkeersongeval dat zondagmiddag plaatsvond op de N9 in Bergen. Hierbij kwam een 20-jarige man uit IJmuiden om het leven.

De politie kreeg die dag rond 16.40 uur meerdere meldingen van een frontale botsing tussen een personenauto en een touringcar. Bij het ongeluk raakte de bestuurder van de touringcar zwaargewond. Deze bestuurder, een 56-jarige man uit Duitsland, werd naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de personenauto, een 20-jarige IJmuidenaar, kwam om het leven. Een paar passagiers van de touringcar zijn nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De N9 was na het ongeluk voor lange tijd volledig afgesloten.

De politie is op zoek naar dashcambeelden van het ongeluk. Heb je een dashcam en reed je in de buurt van het ongeluk? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.