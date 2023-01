Eindelijk vindbaar in Google Maps: Amstelveners bedenken naam voor anoniem pad

Bewoners van de Amstelveense straten Middenhoven en Waardhuizen kunnen vanaf woensdag over het Sterrenpad wandelen of fietsen. Het pad dat de twee wijken met elkaar verbindt ligt er al jaren, maar was tot nu naamloos.

Dat moest veranderen, vond de redactie van De Gondelkoerier. Het wijkblad en de gemeente vroegen daarop bewoners om suggesties in te zenden. Daar waren wel wat eisen aan verbonden. Zo moest de naam met de twee thema’s van de wijk te maken hebben: boten en hemellichamen. En de naam moest eindigen op 'pad'.

Route

Uiteindelijk viel de keuze op de naam Sterrenpad, die door drie van de ongeveer negentig inzenders was aangedragen. "Heel vroeger bepaalden de stuurlui van boten de route aan de hand van de sterren. En als je dan de Boten- en de Sterrenbuurt hebt met een pad dat naar elkaar moet verwijzen, is de naam zo gevonden. Sterrenpad dus. Logisch toch?” zegt Agatha, een van de drie wijkbewoners die met de uiteindelijke naam op de proppen kwam.

Onder de namen die bij de Gondelkoerier zijn ingediend, was ook het Jan Demming-pad. Demming was hoofdredacteur van De Gondelkoerier en overleed in november 2020. Hij was weliswaar een lokale sterreporter, maar omdat hij niets met boten en hemellichamen te maken had, ging er op voorhand een streep door die suggestie.

Optimistenpad

Toch waren er voldoende inzendingen die wel in aanmerking kwamen. “Optimistenpad. Want een optimist is natuurlijk een bootje. Maar ook Sterrenstofpad en Sterrenwachtpad. Er zijn ook een heleboel astronautnamen genoemd. Natuurlijk werden in overvloed ook namen van hemellichamen ingestuurd,” vertelt Evertje Polder, redactielid van De Gondelkoerier.

Burgemeester Tjapko Poppens sprak bij de onthulling van een bijzonder mooi staaltje wijkparticipatie. Wel benadrukte hij dat niet ieder naamloos pad in Amstelveen een naam zal krijgen. Voor het Sterrenpad is een uitzondering gemaakt.

Poppens: “We doen het doorgaans niet. Maar het gaat om een vrij lang pad dat twee wijken met elkaar verbindt. Het Sterrenpad wordt veel gebruikt en dus is het handig als de hulpdiensten het wat gemakkelijker kunnen vinden.”