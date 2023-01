Texelse musea onder druk door minder bezoekers: "Zorgelijk als dit een trend wordt"

Zorgen bij de stichting Texels Museum, want het aantal bezoekers is afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt onder meer uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel Nederlandse musea hebben last van teruglopende bezoekersaantallen. "Er moet dit jaar wel wat gebeuren", zegt de stichting, waaronder Ecomare en museum Kaap Skil vallen.

Museum Kaap Skil

Alleen de Vuurtoren Texel bij De Cocksdorp heeft afgelopen jaar meer bezoekers gehad. De andere musea van de stichting Texels Museum, zoals De Oudheidskamer in Den Burg, Ecomare bij De Koog en Kaap Skil in Oudeschild liepen achter op cijfers van voorgaande jaren, "Jammer", zegt artistiek directeur Corina Hordijk. "Het wordt pas echt zorgelijk als de daling een trend wordt." Oorzaken zijn onder meer de lange lockdown door corona en mogelijk ook omdat potentiële bezoekers minder te besteden hebben door de energiecrisis. Opvallend als je bedenkt dat er jaarlijks meer dan 4 miljoen mensen overnachten op Texel, en daaronder zijn ook veel Nederlandse toeristen. "We hebben wel gezien dat de jurk in de nieuwe tentoonstelling met stukken uit het Palmhoutwrak veel extra bezoekers heeft opgeleverd. Dat hopen we vast te houden. En in Ecomare hebben we het vinvisskelet gepresenteerd." Artistiek directeur Corina Hordijk van de stichting Texels Museum legt in de video uit wat de plannen voor het komende jaar zijn:

