Dijk en Waarders mogen zelf beslissen: traditioneel knallen met de buren of vuurwerkshow?

Zijn inwoners van Dijk en Waard voor of tegen een vuurwerkverbod? Nu de roep om een landelijk verbod blijft aanhouden, wil burgemeester Maarten Poorter dat deze zomer nog laten onderzoeken. Het liefst sluit hij zich aan bij gemeenten als Amsterdam en Haarlem, maar de burger bepaalt in Dijk en Waard. "Is de huidige vorm de beste manier om het feest te vieren of moeten we alternatieven verzinnen, zoals een vuurwerkshow op Strand van Luna?"

In de gemeente Dijk en Waard klonk het deze jaarwisseling alsof er iets moest worden ingehaald: het geluid van harde explosies en gierende vuurpijlen was te horen tot in de vroege uurtjes.

Ook in de weken voor oud en nieuw vliegt het vuurwerk je flink om de oren. Boa's zijn beperkt in hun kunnen om de overlast tegen te gaan. "Het is nu een kat-en-muisspel", reageert burgemeester Poorter tegen NH Nieuws. "Als handhaver moet je kunnen aanwijzen wie het heeft afgestoken – dat is niet te doen."

Onbegonnen vuurwerkjacht

Iemand die vuurwerk afsteekt op heterdaad betrappen is inderdaad geen kattenpis. Dat blijkt ook uit onze vuurwerkjacht met boa's Ruud, Demelza en Reinder. Terwijl de handhavers met een groep jongeren in gesprek zijn, klinkt vanuit de verte alweer een hard geknal. Regelmatig moet de hulp van agenten worden ingeschakeld. Ook de politie pleit inmiddels voor een vuurwerkverbod.

Toch blijkt uit afgelopen jaarwisseling ook dat de traditie ook onder Dijk en Waarders nog altijd erg leeft. "Daarom vragen we deze zomer nog aan de bevolking: ben je voor of tegen? Het bedenken van een alternatief moeten we samen doen. Ik wil dat burgers meedenken over de weg ernaartoe."