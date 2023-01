Lekker gratis zingen in een nieuw koor: "Ik zing liever dan dat ik praat"

Jos Ouwehand is 60 jaar, zit in het onderwijs en gaat binnenkort met pensioen. Hij heeft in het verleden al veel gezongen in diverse koren: van het Wormer Mannenkoor tot het Vossius kwartet. "Je ziet tegenwoordig overal ontmoetingsplekken waar mensen voor de gezelligheid een kopje koffie kunnen drinken. Hier in Oostknollendam is dat bijvoorbeeld op dinsdag in het dorpshuis. Ik ben zelf niet zo'n prater, dus ik vind het fijn om met mensen samen te zingen."

Voor iedereen

En voor dat zingen heb je alleen je stem nodig. "En het hoeft ook niets te kosten, want je kunt bij mensen thuis afspreken, daarom noem ik het initiatief: Alles Voor Niets." Jos ziet het al helemaal voor zich. "Iedereen kan meedoen. Je moet een beetje kunnen zingen." En als mensen bij elkaar komen om te zingen, zijn er volgens Jos altijd oplossingen voor mogelijke obstakels. "Als iemand bijvoorbeeld vervoer nodig heeft om ergens te komen. Er is altijd wel iemand die daarbij kan helpen."

Voor meer informatie kun je terecht bij Jos Ouwehand: 075-6423881 of mailen naar [email protected]