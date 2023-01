OM: ex-Ajacied Promes betaalde drugsbaron Piet Wortel 250 duizend euro boete

Die ripdeal zorgde voor grote onrust in Zuidoost, schrijft Het Parool. Het Openbaar Ministerie ziet Wortel als de opdrachtgever van de liquidatie op oud-voetballer Kelvin Maynard, die in september 2019 in Gaasperdam onder vuur werd genomen. Ook zou Wortel achter de moord op de 23-jarige Genciël ‘Genna’ Feller zitten, die een paar weken eerder werd vermoord.

Beide moorden zouden het gevolg van de cokediefstal zijn geweest. Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) zou blijken dat Promes een boete betaalde aan Wortel. Het AD schrijft dat hij dat gedaan zou hebben om 'een schuld te vereffenen' met de drugsbaron.

Promes wordt op dit moment verdacht van het neersteken van zijn neef, drugshandel en het deelnemen aan een criminele organisatie. Vandaag vond er in de rechtbank een pro forma-zitting plaats in de zaak tegen hem.

Moskou

Promes woonde die zaak niet bij, want de Oranje-international verblijft al jaren in Rusland. Na twee jaar Ajax streek hij daar in februari 2021 neer om te gaan voetballen voor Spartak Moskou.

In december meldden Russische media dat hij in dat land ook een paspoort heeft aangevraagd. Omdat Rusland staatsburgers niet uitlevert aan andere landen, zou Promes op die manier bij een eventuele veroordeling in Rusland kunnen blijven.