Noordkop & Texel nl Ons Dorp: Duitse soldaten bivakkeren op het dorpsplein in Callantsoog voordat ze huiswaarts gaan

Onder begeleiding van de Canadezen verlaten alle Duitse soldaten na de bevrijding in mei 1945 het land. Lopend in colonnes trekken ze langs de hele westkust richting Den Helder en Den Oever, waar ze aan boord van schepen gaan. Onderweg kunnen de soldaten uitrusten en overnachten in kampen langs de route. Een van die plekken waar ze hun tent opslaan is het Dorpsplein in Callantsoog. Jacob Vos bewaarde in de oorlog zijn laatste filmrolletje om de aftocht van de Duitsers door zijn dorp vast te leggen.

"Onderweg gooiden ze heel veel spullen weg, want in Den Helder werd je gecontroleerd op het bezit van wapens of waardevolle spullen", vertelt de zoon van filmer Jacob in deze aflevering van 'Ons Dorp'. "Vele jaren na de oorlog werd er nog steeds van alles gevonden in sloten."