Zandvoort Zuid opgeschrikt door reeks auto-inbraken

Autodieven zijn de afgelopen dagen bezig geweest in meerdere straten in Zandvoort Zuid. Zo zijn er drie auto's opengebroken op parkeerterrein De Zuid, is er één vernield en is er op klaarlichte dag een pinpas uit een bestelbus gestolen waar op dat moment spullen werden uitgeladen.

De auto-inbraken en vernieling op parkeerterrein De Zuid vonden plaats in de nachten van 8, 9 en 10 januari. Het gaat voornamelijk om auto's met Duitse kentekens, zo laat de politie weten aan NH Nieuws.

In de buurt is onrust ontstaan over de incidenten. Volgens buurtbewoners gaat het namelijk om meer dan alleen vier auto-inbraken en zijn er in de Westerparkstraat onlangs ook twee ruiten ingetikt. "Ze stonden in het donkere gedeelte van de straat", aldus een buurtbewoner. Volgens een andere buurtbewoner is er ook op de Marnix van Sint Algondestraat ingebroken in een auto.

Pinpas

In dezelfde week werd ook op klaarlichte dag, een pinpas uit een bestelbus gestolen op de Oosterparkstraat. "Binnen een half uur is hier zes keer mee gepind", vertelt de gedupeerde buurtbewoner. Even verderop in de straat is een man midden in de nacht op camera vastgelegd, die daar opvallend dicht bij de voordeur kwam staan.

Sommige buurtbewoners die nog geen camera bij hun huis hebben, overwegen nu om toch een beveiligingscamera op te hangen. Politie waarschuwt autobezitters om niks in de auto te laten liggen, ook niet als het om een goedkope spullen gaat. "Het kan toch autodieven aansporen om in te breken", aldus de politiewoordvoerder. Mocht iemand een verdacht persoon signaleren bij een huis in de nacht, raadt de politie aan om gelijk 112 te bellen.