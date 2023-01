Helderse wethouder Chris de Koning stapt op na aanhoudende kritiek op functioneren

Slechts vier maanden nadat de wethouders van het nieuwe college in Den Helder werden beëdigd, is één ervan alweer opgestapt: wethouder Chris de Koning heeft vanochtend zijn ontslag ingediend. Vanuit de raad kwam al langer kritiek op zijn functioneren.

Zo werd vorige maand nog een motie van afkeuring tegen De Koning en het hele college ingediend. Deze werd toen met een grote meerderheid aangenomen, schreef mediapartner Regio Noordkop. Er was vooral kritiek op de communicatie over de besluitvorming rond de Port of Den Helder. Die was volgens de gemeenteraad 'ronduit slecht'.

Nadat er eerder kritiek was gekomen, had De Koning beterschap beloofd. Maar ondanks dat ging het daarna toch weer mis. "Het op een verkeerde wijze informeren van de raad is in dit dossier geen incident meer maar een patroon. Begrijpt u dat de politiek het vertrouwen in u verliest door het bij voortduring stapelen van dit soort fouten?", zo richtte raadslid Leo van Esdonk op 19 december in een raadsvergadering zijn kritiek op De Koning. Niet hij, vanwege een vakantie, maar wethouder Michiel Wouters was echter degene die antwoordde.

Ruimte bieden

Van Esdonk diende daarop een motie van afkeuring in, die door alle partijen behalve D66 (de partij van De Koning) en ChristenUnie werd gesteund. Hoewel dit niet per se het vertrek van een wethouder hoeft te betekenen, heeft Chris de Koning vanochtend wel zijn ontslag ingediend. 'Ik ben van mening dat de toekomst van Den Helder altijd centraal moet staan in het besturen en politieke handelen', schrijft hij in zijn ontslagbrief, aldus Regio Noordkop. 'En heb daarom besloten om ruimte te bieden voor een andere wethouder om mijn taak over te nemen.'

Het college geeft aan de gang van zaken te 'betreuren', maar 'respecteert zijn besluit'. De Konings portefeuille wordt voorlopig overgenomen door vier andere wethouders.