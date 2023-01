Helft Amsterdammers wil graag mogelijkheid om gft-afval te scheiden

In Nederland wordt 60 procent van het afval gescheiden. Amsterdam zit met 32 procent ver onder dat percentage. Een deel daarvan (18 procent) wordt gescheiden aangeleverd, 14 procent wordt bij een nascheiding uit het huisvuil geplukt.

Mislukte pogingen

Vooral het scheiden van gft-afval gebeurt in Amsterdam veel minder dan in de rest van Nederland. In Amsterdam wordt maar 1,1 procent van dat type afval gescheiden aangeleverd, terwijl het landelijk gemiddelde op 64 procent ligt.

Waar de gft-kliko op veel plekken in Nederland nu niet meer uit het straatbeeld weg te denken, is dat in Amsterdam nooit gebeurd. Verschillende pogingen van de gemeente om die mogelijkheid wel te geven leverden niets op of hielden geen stand, onder meer omdat er vaak ander afval tussen kwam. Daardoor wordt de compost die van gft gemaakt wordt, minder bruikbaar.

Plannen

In 2020 klonken er voor het laatst plannen vanuit de gemeente om 'wijk voor wijk' containers voor gft te plaatsen. "Amsterdam wordt een stad waar afval niet meer bestaat, maar grondstof is voor nieuwe producten", verwachtte de inmiddels ex-wethouder Marieke van Doorninck destijds.

Er zijn trouwens wel gft-bakken in Amsterdam, maar ze zijn op een paar handen te tellen. Ze staan onder meer op plekken op IJburg, op Java-eiland en in Zuidoost.