De Peiling: het is is beter voor het milieu dat vliegen duurder wordt

Waarschijnlijk gelden de tariefstijgingen alleen voor reizen binnen Europa, hoe verder iemand binnen de EU reist, des te hoger de prijs. Naast een vermindering van het aantal uitstootcertificaten moeten luchtvaartmaatschappijen binnen de eurozone ook meer voor de certificaten gaan betalen. Daartegenover staat dat intercontinentale reizen mogelijk juist relatief goedkoper zullen worden, meldt de Telegraaf.

Einde tijdperk

Stef Driessen, toerisme-econoom bij ABN AMRO, denkt niet dat duurdere vluchten ervoor gaan zorgen dat we drastisch minder gaan vliegen: "Als de prijs omhoog gaat neemt de vraag af, maar over het algemeen is een vakantie zo’n beetje het laatste waar je op bezuinigt. Ik denk per saldo dat de vraag naar vliegreizen in 2023 en 2024 weer verder gaat stijgen. Het is te hopen dat we vooral wat bewuster gaan vliegen, wellicht wat minder gericht op stedentrips en korte trips, maar juist wat bewuster kijken naar langere verblijven. Het is met name de vliegreis die zorgt voor de milieu-impact.”

Wat vind jij?

Vind jij het goed nieuws dat vliegen binnen de EU duurder wordt? En denk jij wel twee keer na voor je het vliegtuig pakt?