Veel geld opgehaald voor renovatie Reghthuys, maar nog niet genoeg voor dakherstel

Het bekendste gebouw van Westzaan piept en kraakt en dat is niet onopgemerkt gebleven. Inwoners en bedrijven zamelden afgelopen jaar 112.000 euro in voor de renovatie van het Reghthuys in het dorpscentrum. Er is nog meer nodig, want het dak verslechtert in rap tempo.

Het bestuur denkt dat met de 112.000 euro ongeveer een derde is binnengehaald van wat er totaal nodig is. Al is dat wel lastig in te schatten, geeft voorzitter Joke Smit aan: "Alle bouwkosten zijn een onzekere factor geworden door de gestegen prijzen. Er is geen bouwbedrijf dat zijn handen brandt aan een offerte voor over een half jaar."

Ze vervolgt: "We hadden eerst begroot dat we maximaal 200.000 tot 250.000 euro kwijt zouden zijn voor de totale restauratie van het Reghthuys, maar je ziet dat het heel lastig in te schatten valt."