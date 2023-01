Megadeal: duizenden extra flexwoningen voor wanhopigste woningzoekers

Voor spoedzoekers kunnen die flexwoningen niet vroeg genoeg komen. Elke dag geen woning is er één te veel. Ze zijn vaak de wanhoop nabij en lopen tegen muren op om een geschikte woning te krijgen. Zoals de veelgeplaagde, zieke Isa Taverne, die al vijf jaar bezig is een geschikte woning te vinden voor haar en haar dochters.

De duizenden extra flexwoningen verrijzen op meerdere, nog niet bekendgemaakte locaties in de twee provincies. Die komen bovenop eerder aangekondigde initiatieven zoals de minimaal 1.000 tot 1.500 flexwoningen die Amsterdam vorig jaar beloofde en locaties als Saendelft in Assendelft. De namen van de deelnemende steden en het precieze aantal nieuwe flexwoningen worden later bij ondertekening bekendgemaakt.

Zieke Isa is een radeloze spoedzoeker: "Met dochters slapen in vrieskoud tuinhuis"

Zieke Isa is een radeloze spoedzoeker: "Met dochters slapen in vrieskoud tuinhuis"

Haast is dus geboden, dat beseft ook woonminister Hugo de Jonge, die initiatiefnemer is van de prestatie-overeenkomst in de metropoolregio. Hij is met man en macht bezig de komst van flexwoningen te versnellen. Ook zogeheten transformatiewoningen, het bewoonbaar maken van bestaande (kantoor)gebouwen, horen daarbij. Voor beide typen is veel subsidie beschikbaar om vooraf gefabriceerde 'noodwoningen' sneller neer te zetten. Een paar maanden geleden kregen Bloemendaal en Zaanstad ieder nog een uitkering van rond de miljoen om dit soort projecten te versnellen.

Nood is hier het hoogst

De deal met de metropool-steden kan de grootste van het land worden op dit vlak. Niet zo gek want de woningnood is hier ook het hoogst. In het hele land zijn er volgens expertisecentrum Flexwonen zo'n anderhalf miljoen spoedzoekers, het meest natuurlijk rond Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. In de provincie Utrecht is kortgeleden al zo'n overeenkomst gesloten. De gemeente Velsen is de enige die de deal in de metropoolregio Amsterdam heeft ondertekend en al deels openbaar gemaakt.

Spijtig genoeg voor de spoedzoekers, bij wie het water aan de lippen staat, is dat de definitieve ondertekening van de afspraken voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Afgelopen donderdag hadden de seinen op groen kunnen worden gezet, maar vertegenwoordigers van de deelnemende steden uit Noord-Holland en Flevoland besloten toch eerst nog te overleggen over de tekst met onder meer betrokken corporaties. De colleges van B en W en Gedeputeerde Staten moeten zich ook nog buigen over de tekst.