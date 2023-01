Moderne vliegtuigen 'onwerkbaar' voor cabinepersoneel KLM: "Als krabbetjes door gangpad"

De Arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar de werkomstandigheden van het cabinepersoneel van KLM, Transavia en Easyjet. Volgens de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) is het werken aan boord van moderne vliegtuigen als de Boeing 777, 787 en Airbus A330 sterk verslechterd in verhouding tot eerdere toestellen. De bond spreekt van 'intensieve menshouderij' aan boord, door te krappe gangpaden, nauwe stoeltjes voor de bemanning, gammele opstapjes en een 'familietombe' om in te slapen.

De 'familietombe' aan boord van een Boeing 777 van KLM - KLM

Cabinebond VNC vergelijkt de huidige werkomstandigheden met het werken aan boord van de voormalige vloot van KLM. In de inmiddels afgedankte Boeing 747's en MD-11's hadden stewards, stewardessen en pursers veel meer ruimte in de gangpaden, op de stoelen bedoeld voor de start en landing, in de keukens en in de slaapruimtes voor de bemanning. In de moderne vloot van de luchtvaartmaatschappij spreekt de bond over onwerkbare situaties die ze vergelijkt met 'intensieve menshouderij' aan boord. "Dit terwijl er wel normen zijn voor het vervoer van levende dieren", stelt VNC. Het cabinepersoneel is bijvoorbeeld de krappe gangpaden zat: "Waar je zijwaarts lopend als een krabbetje doorheen moet om voor ons en de passagiers ongewenst fysiek contact te voorkomen." Slapen in een familietombe Bij het starten en landen zitten de stewardessen op stoelen die zo dicht op elkaar staan, dat ze met hun knieën tegen elkaar aan zitten. De bond vindt de keuken te klein en hekelt de 'gammele opstapjes' om bij de hoge keukenkastjes te komen. Over de slaapruimtes wordt ook geklaagd: die worden vergeleken met familietombes, graven waarin meerdere dode familieleden worden begraven. Het betreden en verlaten van die slaapruimtes zou ook moeilijk zijn vanwege de beperkte ruimte.

"Het gebrek aan ruimte kan ook aanzetten tot meer agressie aan boord" VNC

Het gebrek aan ruimte bemoeilijkt niet alleen het werk, maar kan ook aanzetten tot (meer) agressie aan boord, waarschuwt VNC: "Bij passagiers onderling maar ook richting het cabinepersoneel." Voorzitter Chris van Elswijk van VNC laat NH Nieuws weten dat er lang is aangedrongen bij het ministerie van Sociale Zaken en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor een onderzoek. Binnenkort komen er inspecteurs van de Arbeidsinspectie naar Schiphol om de werkomstandigheden in de vliegtuigen te beoordelen. Extra stoelrij Van Elswijk zegt te begrijpen dat personeel vrijwillig voor dit werk kiest, maar dat luchtvaartmaatschappijen ook gewoon aan de Arbowet moeten voldoen. Toch kiezen die liever voor een extra rij stoelen, ten koste van de werkruimte voor de crew. Ruzie over wc's De bond en de luchtvaartmaatschappijen liggen vaker overhoop over de indeling van de vliegtuigen. KLM beknibbelt liever ook op het aantal wc's in de toekomstige Airbus A320- en A321neo-vloot, zodat er meer stoelen geplaatst kunnen worden. Met Transavia was er ruzie over de locatie van de wc's in de nieuwe vliegtuigen. Transavia wilde die eerst in de keukens plaatsen, maar het cabinepersoneel was bezorgd over hygiëne, corona en agressieve passagiers. KLM wil niet reageren en verwijst naar de Nederlandse Arbeidsinpectie. Hoe zo'n 'familietombe' eruit ziet, kun je bekijken in deze aflevering van Airtime uit 2017 in een toestel van Garuda Indonesia op Schiphol.