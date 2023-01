Kerstboomverbranding Heemstede afgeblazen wegens harde wind

Een flinke tegenvaller voor veel mensen: de traditionele kerstboomverbranding aan de Vrijheidsdreef is afgelast door de gemeente Heemstede. Het gaat vanavond hard waaien, daarom is het niet verantwoord om brand te stichten. Het zou de laatste keer zijn dat er een centrale kerstboomverbranding werd georganiseerd.

De afgelopen dagen hebben kinderen in Heemstede al heel veel kerstbomen opgehaald en ingeleverd bij de speciale inzamelpunten. Ze kregen per boom twintig cent en een lot voor de loterij. De loterij gaat vanavond wel door: om 18.30 uur in het Raadhuis. Burgemeester Nienhuis verricht de trekking.

Einde traditie

Het zou de laatste keer zijn dat de gemeente Heemstede de kerstboomverbranding organiseert. Omdat er bij de verbranding veel stikstof en andere gevaarlijke stoffen vrijkomen, is het eigenlijk niet meer van deze tijd, vindt de gemeente. Bovendien helpt het de doelstelling om klimaatneutraal te worden niet echt.

Dat maakt het afblazen wel extra jammer: de afgelopen twee jaar ging de kerstboomverbranding ook al niet door vanwege de coronamaatregelen.