Toerisme in eigen land steeds populairder: dit zijn de onontdekte parels van Noord-Holland

Vakantie in eigen land wint voor het tweede jaar achter elkaar aan populariteit, zo blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers. En dan staat onze provincie ook nog op nummer drie van populairste provincies bij de Nederlandse toerist. Dan kun je naar Volendam of Zandvoort, maar als je de drommen buitenlandse gasten wil vermijden, kun je beter naar deze onontdekte pareltjes gaan.

Binnen Nederland staat Noord-Holland op de derde plaats qua populairste provincies in de komende schoolvakanties, zegt Carmen Silos van het NBTC. "Limburg en Gelderland staan op plek een en twee. Na de komende vakanties kan het zijn dat Noord-Holland het populairste is. Dat weten we nu nog niet."

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) ziet dat de vakantie in eigen land steeds populairder wordt. Volgens een onderzoek van de ANWB is ons land zelfs het populairst onder de Nederlandse toerist, voor Duitsland, Spanje, Frankrijk en België.

Stadjes

Wie graag een idyllische plaats wil bezoeken in Noord-Holland, kan het beste beginnen in Oud-Velsen. "Dat is hoe Velsen er vroeger uitzag, voordat een deel van het dorp moest wijken voor het Noordzeekanaal." Het lijkt op een museumdorp, maar dat is het absoluut niet. "Er wonen gewoon nog mensen, maar het is niet druk. Het voelt daar echt alsof je een paar eeuwen terug gaat in de tijd."

Medemblik is ook zeker een bezoekje waard, volgens de reisblogster. "Dat ademt de Gouden Eeuw. En de ligging is prachtig, zo aan het IJsselmeer." Ze heeft een bijzondere tip voor als je door het oude centrum loopt: "Kijk vooral omhoog, naar de gevels en gevelstenen van de huizen. Dat vertelt je veel over de geschiedenis van de stad."

Tekst gaat door onder de foto.