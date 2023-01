Drie stellen renoveren bouwval Edelweiss aan Spaarne. "Eerste blessures zijn er al"

Drie stellen gaan een enorme verbouwingsuitdaging aan in Haarlem. Ze hebben namelijk het verpauperde Edelweiss aan het Zuider Buiten Spaarne gekocht. "We gaan het in de oude glorie herstellen", vertelt Natalie Bogtman, één van de trotse nieuwe eigenaren.

Jarenlang stond de voormalige wasserij op de nominatielijst om gesloopt te worden, tótdat de gemeente het pand een monumentenstatus gaf. "De voorkant is al mooi, maar wanneer je door de poort de binnentuin instapt en het industriëelachtige pakhuis ziet, snap je het helemaal", aldus Bogtman over de monumentenstatus.

Edelweiss Haarlem - NH Nieuws

Ook haar vriend, Maarten van Dam, is lyrisch over het pand waar op de gevel nog steeds Stoom-, Wasch en Strijkinrichting staat. "Na de eerste bezichtiging was ik gelijk verliefd." Al ziet hij ook wel heel veel uitdagingen. "Je kan je vingers nu zo door het hout steken, veel is rot." Afbreken, opbouwen De stellen strippen het pand zelf, waarna de aannemer aan de slag kan om er een leefbaar casco van te maken. "Daarna gaan we samen met de aannemer de huizen weer opbouwen", aldus Bogtman. Stroom van de buren Op dit moment heeft het pand echter geen nutsvoorzieningen zoals stroom. "Dat was voor ons ook een tegenvaller", vertelt Van Dam. Toch wordt er dapper verder geklust en vooral gesloopt. "Bij de buren hebben we een stroomhaspel aangesloten, zodat er koffie gemaakt kan worden tijdens het slopen." En koffie kunnen ze heel goed gebruiken de komende periode. Tekst gaat door onder de Instagrampost.

Twee van de drie stellen hebben al eerder een huis opgeknapt. "Maud en ik hebben ons huidige huis in het Rozenprieel opgeknapt", zegt Sylvester Lommelaars, die om de hoek woont. Van Dam en Bogtman hebben in dezelfde wijk een woning gerenoveerd. "We hebben dus al ervaring, alleen is alles nu groter en hoger. Maar ik heb er vertrouwen in", aldus Lommelaars. Van Amsterdam naar Haarlem Het derde stel verhuist van Amsterdam naar Haarlem en bestaat uit Tobias en Elise. Het samen bouwen en later naast elkaar wonen, gaat volgens de drie stellen helemaal goed komen. "Tobias is mijn broer en met Maarten ben ik bevriend vanaf mijn jeugd", meldt Lommelaars. Tekst gaat door onder de foto.

Het vergt een hoop spierkracht, maar Natalie Bogtman krijgt ook energie van het slopen. "Het is leuk, omdat je vooruitgang ziet", vertelt ze enthousiast. "De mindere kanten zien we ook. De eerste blessures zijn al gevallen. Maud zit met een overbelaste arm bij de fysio. Ze is wel aan de beterende hand."

"Mensen zijn blij dat het wordt opgeknapt" Natalie Bogtman, een van drie eigenaren Edelweiss