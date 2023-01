Doek valt voor Historisch Weekend: bestuur stopt ermee na vele tegenslagen

Na drie gecancelde edities van het Historisch Weekend, met vele oude auto's, motorfietsen en wat nog meer, heeft het bestuur nu besloten dat het definitief stopt. Er is een gebrek aan vrijwilligers, sponsoren, onzekerheid over de coronamaatregelen, stikstofmaatregelen en het terrein van Willemsoord is met de bouw van het nieuwe stadhuis veranderd en grotendeels ongeschikt geworden, zo geeft het bestuur aan.

"Wat hadden we als organisatie van het Historisch Weekend Den Helder in 2020 graag de vijfentwintigste editie van dit evenement gehouden", schrijft het bestuur op Facebook en de eigen website. "Iedereen weet dat de ellende rondom de coronapandemie voor ons allen roet in het eten gooide. Editie 2020 ging niet door, net als 2021 en 2022."

Ze vervolgt: "Ondertussen is er veel veranderd, er gelden nog steeds verschillende beperkende coronamaatregelen die voor onzekerheid zorgen. Doordat het evenement drie seizoenen lang een 'slapend bestaan' heeft geleid, is het voorheen enorm grote aanbod aan onmisbare vrijwilligers veel kleiner geworden. Ditzelfde geldt voor de vele sponsoren die alle jaren samen met de gemeente voor een gezonde financiële basis zorgden. De economische vooruitzichten zijn een stuk onzekerder, logisch dat er ten opzichte van sponsoring andere prioriteiten gesteld worden."

Hoofdbrekens

"Ook het terrein van Willemsoord, waar het Historisch Weekend zo veel jaar gehouden werd, is met de bouw van het nieuwe stadhuis grotendeels ongeschikt geworden voor een evenement als dit", vervolgt het bestuur. "Onzekerheid over de impact van eventuele stikstofregels op de beide oldtimerrondritten, onzekere beschikbaarheid van de markthal en parkeerproblemen zorgen voor vele hoofdbrekens."

"Alles overziend hebben we als bestuur besloten dat de organisatie van het Historisch Weekend op de wijze waarop dit in het verleden gedaan is, niet meer mogelijk is. We hebben daarom besloten geen volgende editie van het evenement op te zetten. We bedanken de gemeente Den Helder, onze sponsoren, vrijwilligers en alle enthousiaste deelnemers zonder wie er helemaal nooit een Historisch Weekend geweest zou zijn. We hopen natuurlijk dat er vroeg of laat weer mensen opstaan die mogelijkheden zien een gezellig, laagdrempelig evenement als het Historisch Weekend Den Helder nieuw leven in te blazen."

In 2017 deed NH Nieuws nog live verslag van het Historisch Weekend in Den Helder: