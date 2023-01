Tegenvaller: Gooise bodem lijkt niet geschikt genoeg voor aanboren aardwarmte

Het lijkt een lastig verhaal te worden om Gooise huizen straks te gaan verwarmen met aardwarmte als alternatief voor gas. Dat concluderen de Gooise gemeenten na onderzoek. De grond in de regio lijkt minder geschikt dan gehoopt.

Er wordt door de Gooise gemeenten op allerlei manieren gekeken hoe huizen straks verwarmd kunnen worden als woningen over een paar decennia worden afgekoppeld van aardgas. Daarmee zouden de gemeenten kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

Aardwarmte zou kunnen helpen om huizen te verwarmen. Daarmee wordt door de aarde opgewarmd water van een flinke diepte opgepompt om als warmtebron te dienen. Als het afkoelt wordt het weer afgevoerd om opnieuw opgewarmd te worden. Kortom: een soort van natuurlijke centrale verwarming.

Maar dat lijkt dus makkelijker gezegd dan gedaan. De afgelopen tijd hebben de gemeenten specialistisch onderzoek laten doen om te kijken of de Gooise grond überhaupt wel geschikt is voor het aanboren van aardwarmte. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo te zijn. "De ondergrond lijkt minder geschikt door de geringe dikte, doorlatendheid en temperatuur van het water in de ondergrond", klinkt het.