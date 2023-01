Vrijwel heel Wieringen en daarbuiten tijdelijk zonder stroom, monteur bezig met reparatie

Hoeveel mensen er precies zijn getroffen door de stroomstoring is niet bekend. Wel is duidelijk dat het om een grote storing gaat, aangezien Liander aanvankelijk sprak van minder dan 2.000 getroffen klanten. Vaak gaat het om tientallen of soms honderden getroffen adressen. Later werd dit aangepast naar minder dan 900 klanten; mogelijk is het van een deel al opgelost.

Waar de stroomstoring door is ontstaan, is evenmin bekend. Mogelijk heeft het iets te maken met de wegwerkzaamheden in Den Oever. Tot en met mei worden de Gesterweg en de Amsteldiepstraat in Den Oever regelmatig opengebroken om de riolering aan te pakken.