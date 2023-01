Oekraïense slachtoffers mogelijk naar Heliomare in Wijk aan Zee

Wijk aan Zee wordt binnenkort mogelijk de plek waar Oekraïense slachtoffers van de oorlog met Rusland worden opgevangen. De gemeente Beverwijk heeft Heliomare gevraagd of er plaats is op het terrein van het revalidatiecentrum voor tijdelijke huisvesting van de slachtoffers en hun familie. Heliomare staat positief tegenover het verzoek, zegt een woordvoerder.

De gemeente Beverwijk, waar Wijk aan Zee onder valt, heeft bij zijn initiatief wel nog de financiële steun van het Rijk nodig. Er moeten een kleine honderd units op het terrein komen.

Omdat de opvang van deze mensen langer duurt, is er meer vergoeding voor nodig vanuit het Rijk. "Het is dus even puzzelen", zegt burgemeester Martijn Smit van Beverwijk. Smit zegt dat hij binnen enkele weken groen licht verwacht uit Den Haag.