Zorgen om prijsstijgingen in de horeca: "Een biertje 5 euro? Dan komt er niemand"

Hij moet zelf nog even aan het idee wennen. Rob Baltus, van De Nadorst in Blokker, is vanaf volgende week ruim twee weken vrij. Dit door een aantal factoren. "Vooral vanwege het personeel. Die willen we graag behouden en ook zij zijn wel eens toe aan een vakantie. Met meer personeel kun je vakanties opvangen, maar dat gaat nu niet. Dus gaan we dicht. Nu, maar ook in augustus."

Concessies doen

Het gebrek aan personeel is één van de problemen waar de horeca mee worstelt. "Ik heb nog nooit zoveel klussen niet aangenomen als vorig jaar", treurt Baltus. "Omdat we het gewoon niet redden met de mensen die we hebben. Sinds corona zijn we ook op dinsdag en woensdag dicht. Je moet concessies doen, ook al doet het pijn."

Baltus is ook regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Hij ziet om zich heen dat steeds meer bedrijven het lastig hebben. "Leveranciers verhogen de prijzen, salarissen zijn gestegen en dan hebben we de energieprijzen nog. Het is voor veel bedrijven vechten om het hoofd boven water te houden."