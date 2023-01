Nog één jaar 'buurthuis' van Hoorn-Noord: snackbar van René en Paola stopt

Dertig jaar lang staan René en Paola Stam vol passie achter de toonbank van hun snackhuis De Poort. Maar: het laatste jaar is ingegaan. De snackbar die zich tot buurthuis van Hoorn-Noord verheven heeft, breidt er een eind aan. "Het is goed zo, we krijgen een stuk privé terug en de jaren beginnen nu toch wel te tellen."

Het is 23 januari 1992 als de deuren van De Poort voor het eerst opengaan. Aan de Koepoortsweg rollen de warme happen en saladeschotels over de toonbank. Frikandellen, kroketten en het beroemde broodje Panne, met een mexicano en zigeunersaus als hoofdingrediënten. Paola: "Verzonnen met onze neef, die Pannekeet heette. Zodoende: broodje Panne."

Horecaondernemers René Stam en zijn echtgenoot Paola zagen generaties Horinezen bij hen over de vloer komen. Zowel collega's als klanten. Van opa naar zoon en kleinkinderen. "We zijn - als ik dat mag zeggen - toch wel een beetje het buurthuis van Hoorn-Noord geworden in die lange tijd", zegt Stam.

"Als we in de gaten hebben dat mensen een kindje hebben gekregen of een huis hebben gekocht, dan verrassen we hen met een flesje wijn of iets anders. Dat is betrokkenheid en waarom we ooit op het logo 'net even anders' hebben gezet. En dat ga ik zeker missen."

'Zijn geen veertig meer'

Pakweg negen jaar terug opent het stel een brasserie in de binnenstad, toen al met de intentie om de zaak aan de Koepoortsweg te beëindigen. Corona gooide die plannen in de war. "Dat richtte mentaal en financieel schade aan, dat is nu weggewerkt. Dus nu kwam het juiste moment om te stoppen. En we zijn geen veertig meer", grapt Stam. Paola en hij wonen al hun hele leven achter de zaak. "En eerlijk is eerlijk, dan heb je weinig privé."

"Privé en zakelijk is natuurlijk heel erg verweven in die 30 jaar", vult Paola aan. "Een vriendje van mijn kinderen vertelde we dat we gingen stoppen, die huilde en zei: 'dit is wel mijn jeugd'. Dat vond ik wel heel emotioneel."

Snackinfluencer

De Hoornse 'snackinfluencer' Esmee Veenstra reageert geschrokken. "Ik ben er kapot van. Dit had ik niet verwacht!" Ze stond op het punt om op haar Instagramkanaal een bericht te plaatsen om mensen op te roepen om naar De Poort te gaan voor een snack. “Mensen moeten lekker meer snacken en de lokale ondernemer steunen. Niet altijd maar die goede voornemens in januari."

De keren dat ze bij De Poort at, schreef de zogeheten snackinfluencer een review over de frikandel XXL. “Ik krijg altijd een nostalgisch en fijn gevoel als ik daar een patatje eet.”

