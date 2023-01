Politie brengt twee nieuwe kopstukken van criminele onderwereld in beeld

Dat maakte de politie bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht. De politie kreeg de twee in beeld na een analyse van gekraakte versleutelde berichten tussen criminelen. Het tweetal bleef tot kort nog redelijk onbekend en klommen geruisloos richting de top van het criminele circuit, daar zouden ze al een aantal jaar de leiding hebben. Dat zouden ze samen doen met de inmiddels aangehouden Amsterdamse crimineel Mounir K.

De organisatie van El Kandoussi en Kajdouh houdt zich bezig met cocaïnehandel en zou ook verantwoordelijk zijn voor grof geweld, waaronder schietpartijen en een ontvoering. De organisatie houdt zich bezig in verschillende gebieden, waaronder Amsterdam. Ook buiten de landsgrenzen doen zij hun zaken, zoals in Costa Rica.

38 en 46 jaar oud

El Kandoussi werd geboren in Wageningen op 22 november 1984 en is dus 38 jaar oud. Hij is 1.84 meter en heeft waarschijnlijk een gezet postuur. Zijn meest recente verblijfplaats is Marokko.

Mohammad Najib Kajdouh werd geboren in het Marokkaanse Tetouan op 14 mei 1976 en is 46 jaar oud. Hij heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit en heeft een lange tijd in Amsterdam gewoond.

De politie vraagt aan mensen die meer weten over de verblijfplaats van de mannen om zich te melden. Er wordt vanuit gegaan dat beide mannen niet meer in Nederland verblijven. Volgens de politie moet er niet zelf op het tweetal worden afgestapt.