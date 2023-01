Postzegelpark al na zes maanden toe aan opknapbeurt: "Bassin is nu vuilophopingsplaats"

Kroon haalt naar eigen zeggen dagelijks drie tot vier vuilniszakken afval uit de speelfontein, iets waar de gemeente volgens hem al eerder tijdens inspraakavonden voor was gewaarschuwd. "Toen is dat vanuit een meerderheid van de bewoners en de ondernemers gezegd, die gewoon weten dat er een probleem is met hangjeugd, vervuiling, veel zwerfvuil en dergelijken, dat een verdiepte bak niet gaat werken. Dat is meermalen aangegeven."

"Er is prachtig gras in de trambaan aangelegd. Nou, daar denken automobilisten dat ze er met een soort 4-wheeldrive doorheen kunnen gaan. Dus dat is helemaal opengereten", verzucht Joost Kroon van het koffiehuisje bij het plantsoen. "Er is hier een bassin aangelegd, dat moet de kinderspeelplaats zijn. Dat is de vuilophopingsplaats geworden waar glasscherven liggen, wat er niet uit ziet."

De gemeente laat weten: "In augustus lag het park er prachtig bij, net opgeleverd en mooi groen. Het is natuurlijk logisch dat het parkje er in januari minder mooi bij ligt. We zijn wel in overleg over extra reiniging omdat we zien dat het park snel vervuild raakt. Auto’s mogen niet over de groene trambaan rijden, maar het lijkt of dat nog niet bij iedereen bekend is. We gaan kijken hoe we dat kunnen voorkomen. Zo hopen we dat iedereen weer van deze mooie groene plek kan genieten."