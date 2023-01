Tristan (9) en Dominique (11) verzamelen kerstbomen voor KIKA

De kinderen uit Neck staan tot over hun oren in de kerstbomen. Hoeveel het er precies zijn weten ze niet meer, want de krijtadministratie op de stoep is door de regen weggespoeld. Tristan schat het op negentig terwijl zijn zus het op zestig houdt.

De opbrengst gaat naar KIKA, een stichting die wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker financiert. "Die kindjes liggen in het ziekenhuis en dat is heel zielig want ze zijn bang dat het erger wordt en ze zouden gewoon buiten moeten spelen", zegt Dominique.

Met de skelter

De negenjarige Tristan rijdt in zijn skelter met de bomen heen en weer. Zijn zus gebruikt een kruiwagen en zo groeit de stapel tot ver boven hun hoofd. Ook de vader in het gezin helpt mee en vraagt op Facebook aan mensen in het dorp om aan te geven welke kerstbomen opgehaald kunnen worden.

Niet al het geld gaat naar KIKA want de twee hebben ook nog een leuk videospel op het oog.