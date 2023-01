Bijzonder: een 'gewone' dolfijn dood aangespoeld op Texel

Ecomare-dierverzorger Jarco Havermans reed over het strand van Texel op weg naar een gemelde zeehond, toen hij bij Paal 18 een aangespoelde dolfijn zag liggen. Het bleek een dode gewone dolfijn van 1.80 meter lang te zijn. En dat is volgens Ecomare een bijzondere vondst.

'Gewone dolfijn' klinkt misschien een beetje raar, maar om deze soort dolfijnen voor onze kust te zien is helemaal niet zo gewoon. De gewone dolfijn leeft wel in onze wateren, maar het liefst heel diep de zee in. Ze worden daarom maar weinig gezien langs de kust.

Daarnaast gebeurt het ook bijna nooit dat een dolfijn dood aanspoelt. Sinds 2000 is het in Nederland veertien keer voorgekomen, op Texel was de laatste in 1981.

Onderzoek

Het kadaver van de dolfijn was nog best vers en is door Ecomare meegenomen. Daarna zal het naar Utrecht worden vervoerd naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht om te worden onderzocht.

Of het skelet van het dier op een later moment aan de collectie van Ecomare zal worden toegevoegd, is nog niet besloten.