NH begint gezamenlijke metropoolredactie met AT5 en Omroep Flevoland

NH begint 16 januari met een nieuwe Metropoolredactie. Uniek is dat de omroep daarbij gaat samenwerken met Omroep Flevoland en AT5. Eén gezamenlijke redactie brengt nieuws en achtergronden over grootstedelijke onderwerpen die spelen in de hele Amsterdamse metropoolregio.

NH Nieuws

Het informele samenwerkingsverband MRA krijgt steeds meer invloed op de levens van 2,5 miljoen Nederlanders. Deze ontwikkeling roept volgens de omroepen om extra aandacht. Metropoolredacties zijn niet uniek in het land, maar de samenwerking van drie omroepen in één redactie is uitzonderlijk. Grensverleggend initiatief In de MRA bundelen dertig gemeenten en twee provincies hun kennis en ambities. De drie omroepen belichten en onderzoeken gemeente-overstijgende onderwerpen als wonen, toerisme, vervoer, energie en landschap. Letterlijk en figuurlijk een grensverleggend initiatief dus. Op de sites van de omroepen komt een apart Metropool-platform waar gezamenlijke producties verschijnen.

Redactionele onafhankelijkheid De MRA ondersteunt deze redactie deels financieel. Er zijn heldere afspraken met de omroepen gemaakt om de redactionele onafhankelijkheid te waarborgen. Het dagelijkse bestuur van MRA, bij monde van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam: “Het bestuur stelt dat hier geen sprake is van samenwerking maar dat het gaat om onafhankelijke journalistieke programmering.”