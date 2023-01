Fabio (20) geeft kapotte gitaren een tweede leven: "Stof is de grootste boosdoener"

De vader van Fabio - zelf ook fanatiek gitaarspeler - weet zelf niet heel veel van het repareren van het instrument. "Ik ben een luie speler, haha. Hij moet gewoon kant en klaar zijn. Een snaartje verwisselen gaat nog wel, maar voor grotere ingrepen kijk ik naar Fabio: 'help!'"

Er kan een hoop misgaan bij een gitaar. "Soms ligt zo'n gitaar een hele tijd op zolder, twintig of dertig jaar", vertelt Fabio. "Naast de hele grote lagen stof is er vaak veel mis met de afstelling en de hals. De elementen gaan kraken door het stilstaan door vocht en stof. Dat zijn echt de grootste boosdoeners voor het instrument."

Twee weken geleden liep hij samen met vrienden en familie te flyeren in Volendam om zo aan nieuwe vondsten te komen. Een idee van zijn schoonvader. "Ik dacht eerst aan Zandvoort, maar Volendam is natuurlijk een bijzonder muzikaal dorp met de Cats, BZN, Nick en Simon, noem maar op." Het leverde resultaat op: hij heeft enkele bijzondere (kapotte) gitaren gekocht en eentje zelfs gekregen.

Van jongs af aan rommelde hij bij zijn opa op zolder om nostalgische dingen tegen te komen. "Ik wilde ook per se de eerste spelcomputer kopen die mijn vader vroeger had, de Atari 2600." Vol bewondering praat hij over Japanse gitaren die al vijftig jaar oud zijn, maar het met enig onderhoud toch overleven. "Terwijl een Chinese gitaar vaak na tien jaar al bij het grofvuil staat. Niet allemaal, maar veel wel."

Liefhebberij

Soms verdient hij wat aan het verkopen van een herstelde gitaar, maar vooralsnog is het meer liefhebberij dan een businessmodel te noemen. "Ik ben nog jong en woon nog thuis, ik kan niet een hele collectie aan gitaren houden. Nu heb ik een formule gevonden waarmee ik rouleer met gitaren. De gitaar die ik zat ben gaat dan weg."

Mensen die nog een kapotte gitaar hebben liggen waar Fabio iets aan heeft kunnen hem bereiken op 06-40343554.