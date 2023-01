Fietsdemonstratie voor brug over het IJ: "Noord groeit en bloeit iedere dag"

Er wordt al jarenlang gesproken over een brug over het IJ, al meer dan honderdvijftig jaar zelfs. Die brug zou er dan ook komen, maar het geld dat ervoor werd gereserveerd is nu besteed aan andere projecten. De Fietsersbond en het Amsterdamfietsmuseum organiseren daarom zaterdag een fietsdemonstratie. "De gemeente moet het geld hier spenderen."

Myriam Corzilius van het Amsterdamfietsmuseum en Ed Eringa van de Fietsersbond staan samen voor de ponten bij de NDSM-werf. "Ik vind dit niet passen bij de hoeveelheid fietsers in Amsterdam", zegt Eringa. "En ook niet bij de hoeveelheid woningbouw in Noord." Eringa en Corzilius pleiten al jaren voor een brug over het IJ. Corzilius: "Noord groeit en bloeit iedere dag en de ponten kunnen dat op termijn echt niet meer aan."

Onacceptabel, vindt Corzilius. "Op een gegeven moment is het genoeg. We willen de gemeente helpen om zich te realiseren dat ze het geld hier moeten spenderen." Ze roept iedereen op om mee te fietsen met de demonstratie. "In godsnaam fiets mee met z'n allen. Jas aan, sjaal om, we gaan!"

900 miljoen

Eringa hoopt op 900 miljoen voor het project. "Dan kun je alle IJ-oeververbindingen uitvoeren. Het is twintig procent van wat er nu is vrijgemaakt voor de metro's." Maar met 300 miljoen is hij ook tevreden. "Dan kun je in elk geval één brug bouwen." Toch snapt hij dat het geld niet aan de bomen groeit bij de gemeente. "Het is dus ook belangrijk dat de bruggen het geld terugverdienen. Uit economische analyses is ook gebleken dat je de euro die je erin stopt ook weer terugkrijgt."

Reactie Van der Horst

"De Noorderlingen laten hun stem horen en dat is heel goed. Ik heb ze hier al vaker over gesproken en dat blijf ik graag doen, bijvoorbeeld als ik zaterdag de petitie in ontvangst neem", reageert Van der Horst. "De zorgen over de bereikbaarheid van Noord deel ik, maar we hebben als stad een heleboel te doen en we kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Daarom gaan we de komende tijd uitzoeken hoeveel geld we hebben voor de grote projecten en welke we eerste kunnen doen en welke later. De bruggen over het IJ zijn heel belangrijk voor de bereikbaarheid in Noord en de verbinding met de rest van de stad en daarom staan ze hoog op onze agenda."

"De bereikbaarheid in Noord heeft sowieso mijn aandacht, dat gaat om meer dan alleen de bruggen", gaat de wethouder verder. "We hebben plannen voor het uitbreiden van de capaciteit van de ponten, gebaseerd op de verwachte groei van het aantal reizigers tot 2030 en we kijken daarbij ook vooruit naar 2040. Want als we nu besluiten dat de Oostbrug zoals gepland van start kan gaan, dan duurt het toch nog minimaal tot 2032 voordat de brug er ook staat. En ook als de brug er is, zullen de ponten nog steeds nodig blijven."